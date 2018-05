A passo di corsa sul fiume sacro alla Patria, il raduno dei bersaglieri entra nel clou

Il 66° Raduno dei Bersaglieri di San Donà di Piave è entrato nel clou domenica mattina con il grande sfilamento finale dei militari con il tradizionale passo di corsa: 3798 metri di parata, con partenza attorno alle 10 e arrivo in Duomo. In tutto oltre 20mila cappelli piumati sono passati sul ponte della Vittoria. Due per i radunisti i passaggi sul fiume Piave, uno dei quali avvenuto a pochi centimetri dalla superficie.

A passo di corsa

Le sfilate dei raduni sono culminate con la caratteristica corsa finale, nel rettilineo che costeggia il palco delle autorità. Una corsa resa quest'anno ancora più spettacolare dalla posizione, che ha permesso al pubblico non solo di vedere lateralmente gli sfilanti, ma di vederli da più posizioni: prima frontalmente, vedendo avanzare i piumati in arrivo dal Ponte della Vittoria, e poi cogliendo tutta la loro eleganza in una corsa che li ha portati fino al caratteristico schieramento.

Zaia: "Il Piave, la vostra casa"

"Chi offende i nostri ragazzi, chi offende un bersagliere, un alpino, un fante, non è soltanto un deficiente - ha commentato il presidente della Regione Luca Zaia nel corso del suo intervento che ha preceduto la sfilata - È un delinquente. Cari bersaglieri, il Piave è la vostra storia e la vostra casa. Il cordone ombelicale che vi lega al Veneto e a San Donà non si interromperà mai".