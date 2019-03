Torna la Su e Zo per i Ponti: 2 percorsi ludico motori tra le bellezze nascoste di Venezia

Torna anche quest'anno la manifestazione ludico motoria all'insegna dell'amicizia e della solidarietà, che ogni anno vede partecipare famiglie, scolaresche, gruppi, associazioni sportive, giovani e meno giovani. L'appuntamento con la Su e Zo per i ponti è per domenica 7 aprile 2019, ma sarà un intero weekend di festa quello che andrà in scena, a partire dal pomeriggio di venerdì.

Due percorsi

L'edizione 2019, con lo slogan “Gioia piena!” sarà come sempre caratterizzata da due percorsi: di 12 chilopmetri con 45 ponti, con partenza e arrivo in Piazza San Marco, e il percorso breve di 6,5 chilometri con 23 ponti, indicato in particolare per le scuole dell’infanzia e primarie, con partenza dal piazzale della stazione Santa Lucia e arrivo in Piazza San Marco. Quest'anno la Su e Zo per i Ponti toccherà i Giardini della Biennale di Castello per poi, all’estremità opposta, riscoprire campo Santa Margherita a Dorsoduro, raggiungere Punta della Dogana, deviare per il Teatro La Fenice fino a giungere a San Marco. Tre ristori caratterizzeranno il percorso completo: in Campo Santi Giovanni e Paolo, al Porto di Venezia e in Campo Santo Stefano.

Programma

SABATO 6 APRILE

Preludio alla Su e Zo

ore 21.00

Su e Zo Night Live

una serata speciale in musica, omaggio a Venezia e alla Su e Zo

In collaborazione con Hard Rock Cafe Venezia.

DOMENICA 7 APRILE

41° Su e Zo per i ponti di Venezia

ore 09.00

S. Messa in Basilica S. Marco

animata dal “Coro Improvvisando” di Conegliano

ore 10.00

Prima Partenza da Piazza S. Marco percorso completo

Prima Partenza dalla Stazione FF.SS. S. Lucia percorso breve

ore 10.30

Seconda Partenza da Piazza S. Marco percorso completo

Seconda Partenza dalla Stazione FF.SS. S. Lucia percorso breve

ore 12.30

Premiazioni speciali dei gruppi più numerosi in Piazza S. Marco

ore 13.00

Sfilata e premiazione dei Gruppi Folk in Piazza S. Marco

ore 15.00

Chiusura della manifestazione

Una manifestazione di solidarietà

Ogni eventuale utile sarà devoluto in beneficenza: quest’anno a favore della Missione salesiana di Iauaretê in Amazzonia, Brasile. Sarà possibile sostenere la missione anche acquistando la T-shirt solidale dell’evento: per ogni pezzo venduto si devolverà un euro in beneficenza. Ad ogni partecipante verrà consegnata una medaglia da collezione e per i gruppi oltre i 20 iscritti una targa in ceramica artigianale. La Messa della Su e Zo, che tradizionalmente segna l’inizio della manifestazione sarà celebrata alle ore 9 in Basilica di San Marco, agevolando la partecipazione anche dei gruppi che provengono da fuori Venezia. Le iscrizioni, arrivate per il momento a quota 6000, scadranno domani per i gruppi superiori alle 50 persone, e l'1 aprile per i gruppi tra i 20 e i 50 partecipanti. I singoli avranno tempo di aderire alla passeggiata fino alla mattina stessa di domenica 7 aprile.

Musica e attenzione all'ambiente

Il preludio alla Su e Zo quest’anno si animerà di rock e diventerà “Su e Zo Night Live”, una serata con musica dal vivo sabato 6 aprile. La musica sarà protagonista anche durante la Su e Zo, grazie a un live music corner al Porto. Sempre al Porto di Venezia si concretizzerà un contributo significativo alla campagna di sensibilizzazione #EnjoyRespectVenezia, il cui logo l'anno prossimo sarà su tutte le magliette della Su e Zo 2020. Sarà infatti installato un ecocompattatore che contribuirà a ridurre il volume dei rifiuti prodotti. Ogni 3 bottiglie di plastica compattate i partecipanti riceveranno una borraccia in omaggio, da riempire alle fontane della città, fino ad esaurimento delle scorte disponibili.