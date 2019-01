Palazzo Zaguri, tutti in fila per gli arazzi. A maggio arriva "Figura in orgasmo" di Leonardo

I grandi maestri del Novecento sono conosciuti per i loro quadri, non certo per riproduzioni a fili intrecciati tessuti da abili mani femminili grazie a un visionario astigiano, Ugo Scassa. Da Kandinsky a Botero, passando per Dalì, Miró, Casorati, Capogrossi, Andy Warhol, i colori di Matisse e Paul Klee, Palazzo Zaguri ha risvegliato le menti degli amanti dell’arte, tanto da muovere un fiume umano di 9mila persone durante le festività natalizie.

Mauro Rigoni, Ad di Venice Exhibition, veneto doc, amante dell’originalità è un fiume in piena: «È un grande successo per una grande scommessa. La

prima volta che Donatella Davanzo e Silvana Cincotti, egittologhe di grande fama, mi hanno proposto di esporre gli arazzi di Ugo Scassa a Palazzo Zaguri, ho sentito un brivido. Passare dagli strumenti di tortura ad arazzi e tappeti era una sfida immensa, ma le opere erano fenomenali, e non ho proprio resistito a mostrare per la prima volta al mondo tanta bellezza. Sapevo bene come fosse un rischio, ma non esiste “prodotto di nicchia” nell’arte, esiste solo la voglia e la possibilità di far conoscere al mondo capolavori da decenni chiusi nei caveau. La gente l’ha capito e la coda davanti a Palazzo Zaguri durante le feste di Natale è la risposta di un passaparola che corre tra i social, il web, gli appassionati e i curiosi. Perché senza curiosità siamo solo dei vegetali».

“Figura in orgasmo” arriva a Venezia

Il 2019 vede Venice Exhibition impegnata nella realizzazione di tre nuove mostre. A Venezia, per la prima volta al mondo, 50 reperti anatomici ispirati ai disegni del genio toscano faranno il loro ingresso nel polo espositivo permanente di Palazzo Zaguri. Un’esposizione unica nel suo genere per l’originalità delle opere esposte, in un contesto pronto a stupire ancora una volta i visitatori dell’antico palazzo veneziano. Nel 500esimo anniversario della morte di Leonardo da Vinci, avvenuta il 2 maggio nel maniero francese di Clos-Lucé, Palazzo Zaguri presenta al pubblico le installazioni di cadaveri plastinati che riproducono cinquanta dei suoi più celebri disegni anatomici, prima tra tutte la tanto discussa “Figura in orgasmo”: tra parecchie polemiche, difesa a spada tratta proprio da Vittorio Sgarbi, l’opera ha riscosso enorme successo a Milano all’interno di Real Bodies.