"Un weekend StraBiologico"

"La XVIII edizione del WEEKEND STRABIOLOGICO avrà come tema i “PESCI DI FIUME, DI LAGO, DI MARE DEL VENETO” e si terrà, come di consueto, nel parco di Villa Loredan, a Stra, nella Riviera del Brenta, dal 28 Aprile al 1° Maggio 2018.

La manifestazione è promossa dal Comune di Stra e organizzata da Veneto a Tavola, con il patrocinio della Regione Veneto e della Città Metropolitana di Venezia.

Nel corso del lungo weekend, oltre al ricco mercatino, che propone una rassegna di prodotti biologici, tipici e tradizionali, salutistici e di artigianato naturale, si susseguiranno incontri culturali e gastronomici, spettacoli, laboratori aperti a bambini e adulti.

Il tema centrale della XVIII edizione sarà sviluppato attraverso una mostra di molluschi presenti nella laguna veneziana, incontri con esperti del settore, lezioni guidate per la pulizia e preparazione del pesce, degustazioni e presentazioni dei prodotti ittici veneti curate da Veneto a Tavola e dalla Condotta Slow Food della Riviera del Brenta, con la presenza di aziende artigiane del settore e associazioni di pesca, che proporranno anche alcuni laboratori didattici per i bambini.

Domenica 29 ci sarà il consueto “Battesimo della Sella” nel parco, con i pony della scuderia Equinozio, e la tradizionale distribuzione gratuita di Risotto al nero di seppia.

Martedì 1° Maggio i folletti dell’associazione “La Tana dei tarli” saranno presenti per l’intera giornata con i giochi tradizionali in legno per bambini e ...adulti.

Troverete poi alcune eccellenze gastronomiche del territorio veneziano: le “castraure” dell’isola di S. Erasmo e gli asparagi di Giare, come prodotti stagionali, oltre al raro miele di barena e al riso di Torre di Fine.

Tra le varie attività per il visitatore ricordiamo inoltre l’escursione guidata “D’ogni erba un piatto”, alla scoperta di erbe spontanee, il “Corso per Cercatori d'Erbe”, lo scambio di semi di antiche varietà con l’Associazione Civiltà Contadina, i percorsi turistici “In trenino attraverso le Ville“ e “In burcio sul Naviglio”. Uno “Spazio Benessere” nel parco della villa permetterà infine di conoscere e provare varie discipline olistiche, promosse dalle numerose associazioni presenti.

Per i più golosi e i buongustai saranno presenti spazi gastronomici con prodotti biologici e vegetariani, piatti tradizionali veneti (dal fritoin al risotto di pesce) preparati dalla Condotta Slow Food della Riviera del Brenta, insieme ad alcune proposte di street food con cucina vegana e vegetariana, che allieteranno il palato del pubblico durante l’intero weekend. Due cene a tema presso altrettanti ristoranti della zona completeranno l’offerta eno-gastronomica nella settimana della manifestazione.

La mostra mercato ospiterà oltre 60 espositori con prodotti alimentari biologici, tipici e tradizionali, articoli salutistici, erboristici e di artigianato naturale.



INFO: Veneto a Tavola – www.venetoatavola.it - info@venetoatavola.it tel 335.6033639

Comune di Stra – www.comune.stra.ve.it

Facebook Veneto a Tavola"