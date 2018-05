Un mese di festa per l'Europa. Ca' Farsetti e municipio di Mestre si illuminano di blu

Dal 5 al 31 maggio l’Europa diventa protagonista a Venezia con "Il patrimonio culturale europeo per i cittadini", un grande evento per celebrare la Festa dell'Europa giunta alla sua 6. edizione. L'iniziativa mette in risalto la vocazione europea del capoluogo lagunare, luogo di riflessione sull’Europa. La manifestazione vuole ricordare le due date storiche più significative per l'Europa: il 5 maggio 1949, fondazione del Consiglio d'Europa attraverso il Trattato di Londra e il 9 maggio 1950, nascita dell'Unione europea con la "dichiarazione Schuman" in occasione del discorso di Parigi.

Facciate blu

Dall’inizio della manifestazione fino al 16 maggio le facciate di Ca' Farsetti, Ca' Loredan, del Municipio di Mestre e la Torre Civica saranno illuminate di blu. Ricco il programma di iniziative, mostre ed incontri finalizzati a favorire una cittadinanza europea più consapevole: quasi un mese di manifestazioni, decine di appuntamenti tra incontri, mostre, film e seminari, migliaia di persone previste, una ventina di partner coinvolti tra istituzioni e organizzazioni locali, nazionali ed europee.

Programma

La Festa dell’Europa si apre sabato 5 maggio alle 11, all'Istituto Stefanini (via del Miglio 30, Mestre) con l’inaugurazione della mostra "Le madri e i padri fondatori dell’Unione europea", leader visionari che hanno ispirato la creazione dell'Unione europea in cui viviamo oggi. La mostra è aperta al pubblico dal 5 al 31 maggio, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle 18 ed il sabato dalle 8 alle 14, con ingresso gratuito. Sempre sabato 5 maggio alle 17, a Venezia al Caffè Lavena di Piazza San Marco si terrà il primo incontro del ciclo “Caffè Europa” sui temi prioritari per l'Unione europea con autorità ed esperti insieme ai cittadini: “Europa e lavoro” è il tema di questo primo incontro.

6-7 maggio

Domenica 6 maggio la performance itinerante “L’Europa in valigia” anima gli spazi cittadini, luoghi simbolo di alta frequenza e passaggio: alle 10 e in replica alle 11 nel piazzale antistante la stazione ferroviaria di Venezia, alle 15 e in replica alle 16 a Mestre in via Poerio. Lunedì 7 maggio alle 9 e alle 11 al PalaPlip in via San Donà 195/b a Mestre si tiene lo spettacolo “Una favola d’Europa”, lettura animata di fiabe europee per le scuole elementari a cura della Compagnia teatrale Pantakin, per mettere in evidenza ciò che unisce i cittadini europei a partire dalle fiabe e per valorizzare nei bambini il rispetto della diversità e il dialogo interculturale. Evento riservato alle scuole.

8 maggio

Martedì 8 maggio dalle 9 alle 13.30 la Festa dell'Europa prosegue nell’aula magna Trentin di Ca' Dolfin con “Infoday Marie Curie. Fare ricerca all'estero” sui bandi Marie Sklodowska-Curie Individual fellowships. Ingresso su prenotazione www.unive.it/mariecurie. Sempre l’8 maggio dalle 12.30 i festeggiamenti coinvolgono tutti gli studenti fruitori della mensa universitaria Esu di Venezia (Fondamenta Rio Novo 3647) con “European lunch time happening, storie di studenti in mobilità europea”, un reading a cura di Shylock CUT di Venezia tra atmosfere di viaggio, scambi interculturali e suggestioni musicali.

9 maggio

Mercoledì 9 maggio alle 11 in Piazza San Marco si tiene la performance collettiva di 2mila bambini, condotta dall’artista performer Marinella Senatore, intitolata “WE the KIDS”, che sostiene i valori della campagna di sensibilizzazione del Comune di Venezia #EnjoyRespectVenezia. Il 9 maggio le celebrazioni continuano al Caffè del cortile di Ca' Foscari con il secondo e terzo degli incontri “Caffè Europa” sui temi prioritari per l'Unione europea con autorità ed esperti insieme ai cittadini: alle 16 con “Europa e donne” e alle 17.30 con “Europa e migrazioni”.

10 maggio

Giovedì 10 maggio dalle 9.30 alle 13 all’Auditorium della Città Metropolitana di Venezia, in via Forte Marghera a Mestre, la Festa dell’Europa si celebra con "L'Europa per i giovani", convegno aperto alla cittadinanza e ai giovani sulle opportunità messe a disposizione dall’Unione europea, sul grande programma comunitario Erasmus +, sulla mobilità giovanile transnazionale e sulla cittadinanza europea attiva. Durante il convegno si tiene anche la premiazione del concorso "Diventiamo cittadini europei" del Movimento Federalista Europeo.

11-13 maggio

La Festa dell’Europa prosegue l’11 maggio con l’inaugurazione alle 11, all’isola di San Servolo, della Mostra "Ever closer union - un’Europa sempre più unita” del Dipartimento delle Politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La mostra resta aperta al pubblico fino al 22 maggio ed è visitabile tutti i giorni dalle 8 alle 22 con ingresso gratuito. Da venerdì 11 maggio a domenica 13 maggio, dalle 9.30 alle 18 alla Venice International University a San Servolo, si tiene il secondo VeUMEU – Venice Universities Model European Union, simulazione dell’Unione europea per gli studenti universitari. L’evento è riservato agli studenti iscritti.

16-28 maggio

Mercoledì 16 maggio dalle 10 alle 12 all’Auditorium Santa Margherita, va in scena lo spettacolo “L’Europa della guerra e l’Europa della pace” con tre momenti artistici di teatro, musica e danza in occasione dell’Anno europeo del Patrimonio culturale. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. Martedì 22 maggio alle 18 all’Auditorium Santa Margherita è prevista la proiezione con dibattito finale del film “Europe at sea” di Annalisa Piras. L'ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti. Lunedì 28 maggio alle 17 nella sede del Consiglio d'Europa (Procuratie Vecchie) si tiene “Europa e libertà di informazione”, un incontro pubblico che intende affrontare il tema della situazione dell’informazione, data e ricevuta, nel contesto italiano ed europeo nella nostra attuale e complessa contemporaneità. Ingresso gratuito su prenotazione luca.volpato@coe.int.

29 maggio

Martedì 29 maggio alle 17.30 al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia ancora musica con il concerto “Musiche per l’Europa e gli Europei” che comprende sia musiche storiche che rievocano il mito d'Europa che musiche contemporanee focalizzate sui problemi odierni che stanno affrontando l'Europa e la sua cittadinanza. La festa si conclude il giorno 31 maggio alle 17 al Caffè Florian di Piazza San Marco con il “Dialogo sul futuro dell’Europa” con l’intervento di Beatrice Covassi, capo della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.