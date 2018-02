Faccia a faccia con i maestri internazionali della fotografia, appuntamento a San Servolo

Non solo formazione e appuntamenti rivolti a fotoamatori e appassionati, ma anche incontri aperti al pubblico: Venezia Photo, evento ideato dalla San Servolo srl in programma dal 19 febbraio al 5 marzo, si arricchisce di un ciclo di 6 incontri con veri e propri maestri della fotografia internazione. Gli incontri, ad ingresso libero, permetteranno di entrare in contatto diretto con artisti del calibro di Peter Lindberg, Peter Knapp, Maral Deghat, Oliviero Toscani, Olivier Foolmi e Yann Arthus Bertrand.

Sei seminari con maestri della fotografia

Venezia Photo prevede 30 masterclass (molte delle quali già al completo), della durata di 4 e 6 giorni, pensate per approfondire la grande varietà di tematiche e tecniche della fotografia, tenute da professionisti del settore. Accanto a questi seminari, quindi, saranno anche promossi sei "grande soirée" aperte al pubblico con i grandi nomi della fotografia, dal 19 al 24 febbraio. Al termine di ogni incontro sarà possibile cenare a buffet insieme ai maestri e ai partecipanti alle masterclass (costo 25 euro, prenotazione a eventi@ristorando.net).

Finalità culturali e di studio

"Venezia Photo è un evento fortemente voluto da San Servolo srl - spiega Andrea Berro, amministratore unico della società - perché perfettamente compatibile con le finalità culturali e di studio che stiamo positivamente portando avanti nella bellissima isola di San Servolo, che prevedono di portare a Venezia una tipologia di ospite internazionale, competente e colto, che resterà in città per più giorni".

Programma degli incontri