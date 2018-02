Col naso all'insù per ammirare il gonfalone, lo svolo del Leon congeda il Carnevale VIDEO

Come di consueto spetta al gonfalone di San Marco chiudere il Carnevale di Venezia. Dopo la premiazione della Maria del Carnevale 2018, Erika Chia di Castello, è andato in scena lo svolo del Leon, con il drappo creato nel 2012 da Angelo Lodi che ha percorso piazza San Marco, partendo dal paròn de casa e atterrando sul palco centrale. Gremito il salotto della città, per l'atto di chiusura della kermesse lagunare.