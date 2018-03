"Sabato 24 marzo puliamo forte San Felice a Sottomarina di Chioggia"

Riceviamo e pubblichiamo:

"In concomitanza delle visite guidate, l'Associazione Amico Giardiniere organizza, per sabato 24 marzo, dalle ore 09.00 - 12.00, la pulizia del murazzo di protezione di forte San Felice

Se ci saranno le imbarcazioni verrà eseguita anche la pulizia della barena adiacente al forte dove persiste un grande accumulano di materiale plastico.

L'invito è aperto a tutti i cittadini che amano il nostro Veneto.

Puoi chiamare, per informazioni, Paolo Penzo 349 0940199

-----------

Costruito attorno al 1385 su un isolotto all’ingresso della laguna, il Forte San Felice costituiva un luogo strategico per garantire la sicurezza della laguna, soprattutto dopo la Guerra di Chioggia.



Dopo numerose riedificazioni del Castello della Luppa si è giunti all’attuale struttura che dall’alto assomiglia ad una stella a cinque punte. Questo complesso permette un controllo a 360° su tutta la laguna e sul mare.



Il sito è molto interessante dal punto di vista architettonico, per il portale in pietra d’Istria progettato da Andrea Tirali agli inizi del 1700 e per i resti delle fortificazioni militari, ma anche dal punto di vista naturalistico. È possibile, infatti, fare delle bellissime passeggiate o girare in bicicletta attorno al forte, ammirando un meraviglioso panorama e scorci assolutamente unici soprattutto al tramonto.



Proprietà della Marina Militare, per molto tempo è stato abbandonato. Tuttavia, dopo aver partecipato per svariati anni ai censimenti del FAI per entrare nella classifica nazionale dei luoghi da salvare ed arrivando, nel 2016, al 9° posto, è stato finalmente possibile visitarlo durante l’estate 2017 grazie ad alcune visite guidate organizzate dal Comitato del Forte San Felice. La speranza è quella di un recupero totale del complesso e di una sua apertura stabile al pubblico".

