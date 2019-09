Danza, musica e teatro per l'ambiente: "Danzare i forti" e "FortinFest"

Il festival dell'inclusione delle diversità attraverso l'arte per il sociale organizza per il 28 e 29 settembre Batteria Casabianca e Forte Angelo Emo per gli eventi culturali FORTinFEST, DANZAREiFORTI e VENEZIA DEI BAMBINI. Il verde, la danza, la musica e il teatro volti all'ambiente. Sono questi i leit motiv della due giorni.

Sabato 28 Settembre

DANZAREiFORTI

Laboratorio Tanz-Lab con Marigia Maggipinto allieva di Pina Baush, dalle ore 10.30 alle 17.00, in collaborazione con Fitness/Wellness Center che presterà gli spazi al coperto nella mattinata di sabato.

A seguire dalle ore 19.00

Recupero della data FORTinFEST Amazzonia

Cena Brasiliana (prenotazione) a cura di Arte&Salgados Menu: Pao de Queijo, Fejoada Brasiliana e scelta vegana Fagiolata alla Veneta e Mousse Maracuja. A seguire concerto della cantante afrobrasilliana Heloisa Laurenço in Jazz per l’Amazzonia. La cantante di origini sudamericane è molto nota in Francia e Italia per la capacità di fondere le sonorità della sua terra con il jazz. Parte del ricavato sarà donato per ripiantumare alberi della Foresta Amazzonica.

Spazio multimediale con Proiezioni dei documentari

progetto Tribal Voice di Survival International e video scelti da Fairtrade Italia

Domenica 29 Settembre

L'associazione In Diversity in occasione della Manifestazione Venezia dei Bambini propone una visita per i più piccini a forte Paperino sarà possibile alle ore 11.00 e alle ore 16.30. Un percorso educativo che attraverso il gioco vuole lasciare un ricordo del forte, qualche nozione storica alla scoperta dei principi della permacultura.