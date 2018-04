Daria Bignardi presenta il suo nuovo libro alla Libreria Moderna di San Donà di Piave

Alla Libreria Moderna di San Donà di Piave si rinnova l’appuntamento con la rassegna di "Incontri con gli autori". Nella sede di via XIII Martiri inizia la stagione estiva. Si parte venerdì 6 aprile 2018 alle 18.30 con Daria Bignardi, giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice.

Il libro

"Un pomeriggio di tre anni fa, mentre stavo sul divano a leggere, - spiega l'autrice - un'idea mi ha trapassata come un raggio dall'astronave dei marziani. Vorrei raccontare così l'ispirazione di questo romanzo, ma penso fosse un'idea che avevo da tutta la vita. Sappiamo già tutto di noi, fin da bambini, anche se facciamo finta di niente" dice Lea, la protagonista della storia. Ho immaginato una donna che capisce di non doversi più vergognare del suo lato buio, l'ansia. Lea odia l'ansia perché sua madre ne era devastata, ma crescendo si rende conto di non poter sfuggire allo stesso destino: è preda di pensieri ossessivi su tutto quello che non va nella sua vita, che, a dire il vero, funzionerebbe abbastanza".