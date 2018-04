Cristiano De Andrè live in Villa Pisani

Villa Pisani a Stra riapre le porte alla musica live per la terza edizione di Venice Met Fest, il festival della Città Metropolitana di Venezia, organizzato da Veneto Jazz in stretta collaborazione con il Polo Museale del Veneto, che ha il suo cuore in uno dei gioielli architettonici della Riviera del Brenta.

Concept album

Il concept album di Fabrizio De Andrè “Storia di un impiegato” torna a smuovere le coscienze a 50 anni dalle rivolte sociali del 1968 grazie all’opera rock del figlio Cristiano, “De André canta De Andrè – Storia di un impiegato” in programma il 22 luglio 2018. Unico vero erede del patrimonio musicale deandreiano, Cristiano De André ha attinto dall'immenso repertorio di Fabrizio rileggendo il disco del 1973 sempre più attuale, un concept album “sugli anni di piombo e sulla speranza di costruire un mondo migliore”.

"Storia di un impiegato"

“Storia di un impiegato” racconta infatti il gesto di un impiegato degli anni ’70, animato dal ricordo della rivolta collettiva del Maggio francese del 1968. L’artista ha ardentemente voluto portare in scena quest’opera nel 50esimo anniversario del ’68, un disco che mette in discussione le basi su cui si fonda il potere. Cristiano De André e Stefano Melone (alla produzione artistica) hanno dato una nuova vita musicale alle canzoni del disco, un suono rock-elettronico, calibrato sui momenti psicologici del protagonista della storia.

La rivisitazione

La regia dello spettacolo è di Jacopo Spirei che darà vita, tra proiezioni e ambientazioni di palco, ad un’opera rock. Canzoni celebri estratte da “Storia di un impiegato” come “Il bombarolo” a “Verranno a chiederti del nostro amore” saranno affiancate da altri brani di repertorio che hanno affrontato il tema della lotta per i diritti, come “La guerra di Piero”. Questi brani sono contenuti nei progetti discografici di grande successo come “De André canta De André” (2009, 2010, 2017).