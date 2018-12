The Deep Blue Sea: Luca Zingaretti dirige al Teatro Toniolo la moglie Luisa Ranieri

Da mercoledì 12 a domenica 16 dicembre 2018 al Teatro Toniolo di Mestre protagonista dello spettacolo "The deep blue sea" è Luisa Ranieri, che torna a teatro per dare vita ad uno dei capolavori del drammaturgo Sir Terence Rattigan, diretta per la prima volta da suo marito, l'attore Luca Zingaretti, alla sua prima regia pura (senza far parte del cast). La celebre attrice napoletana sarà Hester Collier Page, un personaggio di straordinaria potenza e forza, che incarna l’essenza stessa della capacità di amare, resistere e rinascere delle donne.

Lo spettacolo

The deep blue sea è una straordinaria storia d’amore e di passione; una riflessione su cosa un uomo o una donna sono capaci di fare per inseguire l’oggetto del loro amore. È una pièce sulle infatuazioni e gli innamoramenti che sconvolgono mente e cuore; l’amore folle che tutto travolge, a cominciare dal più elementare rispetto di se stessi.

Cosa siamo capaci di fare per inseguire l’oggetto del nostro amore? E com’è possibile che, pur di raggiungerlo, siamo disposti a sacrificare qualunque cosa? E’ una storia di strade perse e ritrovate, di fatalità e indeterminatezze che risolvono, ma, soprattutto, una storia sulla casualità delle vite umane. “Chi oggi ha il coraggio di seguire le proprie aspirazioni più profonde? La protagonista di The Deep Blue Sea lascia una vita agiata che la rende moderatamente felice per inseguire sé stessa.” Cosi il regista Luca Zingaretti racconta Hester Collyer Page e la sua determinazione.