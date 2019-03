Il bluesman Diego Potron porta la sua "Winter Session" all'Hard Rock Cafe di Venezia

Dal sound trash blues con evoluzioni verso lo stoner rock alle sonorità più desert rock e psichedeliche, sono solo alcune delle sfumature musicali che caratterizzeranno il prossimo Friday Night Live all’Hard Rock Cafe di Venezia. Venerdì 29 marzo 2019, alle 21.30, torna il consueto appuntamento con la rassegna del venerdì sera dedicata alla musica live&free potenziato dalla collaborazione con Home Venice. Protagonista di serata sarà Diego “Deadman” Potron.

L'artista

Dopo aver esplorato a fondo le radici della chitarra blues, soprattutto con il suo progetto One Man Band, e aver calcato palchi in tutta Europa, Diego Potron, uno dei bluesman italiani emergenti più conosciuti, approderà a Venezia per esibirsi sul palco del Cafe del Rock nei brani dell’ultimo album “Winter Session”, uscito lo scorso novembre. Brani nei quali sensazioni desolate e selvagge, personaggi sbandati e storie grottesche evocano atmosfere noir, scure e buie ma anche accattivanti ed esotiche. Un concerto dai toni intimi, misteriosi e acustici durante il quale I fan al locale potranno scoprire un lato intimo e una voce che sposta l’atmosfera oltre il solo blues, verso suoni dark.