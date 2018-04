Digital spritz, al Lounge Bar Le Banque si discute di "Evoluzione SOCIALe"

Un “Digital sPRitz” per parlare di nuova comunicazione e di trasformazione sociale, ma soprattutto per creare relazioni. Un progetto evento ideato da Francesca Anzalone nell’ambito di NetlifeLAB, il laboratorio di ricerca e sperimentazione di Netlife s.r.l. All'insegna di una serie di incontri che, capitolo dopo capitolo, accompagneranno i partecipanti in un dialogo finalizzato all'approfondimento di tendenze, novità e innovazione.

Un appuntamento al mese

"L’appuntamento, a cadenza mensile, sarà occasione di dialogo e conoscenza di realtà, progetti, attività e iniziative che animano e mettono in relazione i territori - spiega Francesca Anzalone, docente ed esperta di comunicazione digitale, fondatrice di Netlife s.r.l - Partiremo dalla mia ultima pubblicazione dedicata appunto alle PR e alla nuova comunicazione come spunto di analisi per testimoniare, attraverso realtà operative sul territorio, quanto il digitale sia uno strumento di supporto e un’opportunità per aumentare la portata di divulgazione, e quanto non sia un fine a cui ambire. Il fine è altro, è aggregazione di persone, è comunità, è creare relazioni e occasioni di incontro reale negli spazi in cui riunione i ragazzi, in cui condividere passioni, in cui costruire dei rapporti di rispetto e, soprattutto di confronto”.

Lounge Bar La Banque

Il primo appuntamento di giovedì 26 aprile, alle 19, nel Lounge Bar La Banque, sarà dedicato alle nuove abitudini e ai nuovi modelli comunicativi sul tema "L'evoluzione SOCIALe". Un'occasione di dialogo tra diverse associazioni giovanili e realtà culturali mestrine impegnate in progetti di rigenerazione urbana per condividere testimonianze, costruire connessioni creative e fare rete.