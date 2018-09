Digital sPRitz: un aperitivo per parlare di riqualificazione attraverso cinema e cultura

Un aperitivo per parlare di inclusione, aggregazione e costruzione di relazioni sociali attraverso il cinema e la cultura. Succede al La Banque Lounge Bar, via Torino 1/a a Mestre (mercoledì 26 Settembre, ore 19). È il terzo appuntamento con il Digital sPRitz, un progetto evento ideato da Francesca Anzalone, docente ed esperta di comunicazione digitale, nell'ambito di NetlifeLAB, il laboratorio di ricerca e sperimentazione di Netlife s.r.l. Una serie di incontri che, capitolo dopo capitolo, accompagnano i partecipanti in un dialogo finalizzato all'approfondimento di tendenze, novità e innovazione.

"In linea con l'obiettivo di inclusione, aggregazione e costruzione di relazioni sul territorio, nei primi appuntamenti dedicati al tema della nuova comunicazione, multicanalità tra contaminazioni artistiche e trasformazioni sociali, si sono sviluppate nuove e proficue relazioni tra le diverse associazioni giovanili e realtà culturali mestrine che hanno partecipato - spiega Francesca - Questo è sicuramente per noi motivo di orgoglio e spinta a proseguire per tutta la prossima stagione con gli appuntamenti del Digital sPRitz che tra esperienze dei relatori e convivialità, vedono lo sviluppo di nuovi progetti di rigenerazione urbana in rete, e non solo virtuale, a beneficio della città in ambito culturale e artistico".

Nel primo appuntamento della sessione autunnale si parlerà di come un' arte come il cinema riesce a unire le persone e riqualificare zone complesse dal punto di vista del degrado e dei rapporti sociali. A condividere le esperienze insieme a Francesca Anzalone che intervisterà gli ospiti, vi saranno rappresentanti del Comune e di associazioni culturali, tra cui:

- Matteo Senno, Consigliere Comunale, Presidente Commissione Sport, Politiche giovanili e della famiglia, che parlerà del "Cinemoving", la rassegna di cinema all’aperto, che quest'estate si è svolta a Mestre (in via Piave e al Parco Bissuola), Favaro, Malcontenta, Chirignago-Gazzera, Campalto, Lido-Malamocco e Pellestrina.

- Fabrizio Coniglio, consulente finanziario, noto in città per essere il presidente del Panathlon Club di Mestre, del comitato “Mestre Off Limits” e da poco nominato Presidente del Coordinamento Nazionale "No Degrado e Malamovida", scrittore, e da una cui novella è stato creato il cortometraggio "Overground". Girato all'Hotel Bologna di Mestre con protagonisti gli attori veneti Andrea Pergolesi, Alessandro Schiavo, Monica Zuccon, anima dei Cafè Sconcerto, con la regia di Diego Carli.

- David Casagrande, presidente dell'associazione "Makingmovie", nata nel 2017, curatore delle proiezioni cinematografiche del Palaplip e da anni del "Cinema sotto le Stelle" di Marghera Estate.

- Studio Magoga, studio di progettazione creativa di Mestre, dove collaborano in rete vari professionisti (animatori, registi, musicisti, illustratori sul territorio nazionale). Hanno realizzato il cortometraggio "Il Mostro" dedicato alla vita di Gabriele Bortolozzo e si occupano di cinema di animazione come strumento di consapevolezza e impatto sociale.

-ll collettivo URBAN RISE, che gestisce e coordina iniziative di urban art e cittadinanza attiva senza scopo di lucro, finalizzate ad incentivare la rigenerazione della città diffusa di Venezia. Ne fanno parte ETIAM, ETICITY Venezia e FORME ART, le società HOLIC e LIKE, operanti nell’ambito del design e della comunicazione. Uno dei primi percorsi di rigenerazione urbana realizzati dal collettivo è quello intrapreso sul Cinema Dante e l'area circostante, concluso nel mese di Luglio con la realizzazione della grande opera di Urban Art.