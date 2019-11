"Ho visto il mondo", concerto per l'album d'esordio di Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco

Una band veneziana che si sta decisamente facendo notare: i ragazzi del Diplomatico e il Collettivo Ninco Nanco sono pronti a presentare venerdì 8 novembre, ad Argo 16, il loro primo album, Ho visto il mondo, frutto di un lungo percorso durato due anni, durante i quali hanno tenuto più di cento concerti dal Friuli-Venezia Giulia alla Sicilia. Un’intensa attività musicale, quella del Collettivo, che è culminata lo scorso 13 luglio sull’importante palco dell’Home Venice.

Il gruppo nasce a settembre 2017 dall’incontro tra Francesco Scatigna (voce e autore dei testi), Alberto Campagnaro (chitarra e cori) e Giovanni Favaro (basso), cui nel tempo si sono aggiunti anche Raul Catalano come batterista e Mohiy Tawfek come videomaker e fotografo. Per la loro ultima produzione si sono infine uniti Francesco Socal ai clarinetti e Roberto Durante al pianoforte.

L’album, registrato in primavera presso lo Studio True Colors da Mauro Santinello e mixato a Milano, contiene 10 brani dalle sonorità eterogenee, che variano dal folk al cantautorato. È proprio alla grande tradizione dei cantautori italiani che si ispirano i componenti del gruppo, primi fra tutti De Andrè e De Gregori, passando per Capossela. Il Collettivo guarda, invece, con sospetto la contemporanea musica indie, dalla quale si vuole assolutamente differenziare, proponendo un linguaggio innovativo e caratterizzato da una profonda ricerca lessicale.

«Abbiamo veramente qualcosa da dire, un messaggio da comunicare agli ascoltatori.» afferma Giovanni, il bassista. E sembra sia proprio così, a giudicare dalla profondità dei loro brani. I temi trattati sono molteplici: dall’amore all’impegno sociale, fino al ricordo delle proprie radici (Francesco è originario di Taranto e non manca di raccontare, nei suoi testi, la nostalgia per la propria terra d’appartenenza).