"La maschera maledetta"

Riceviamo e pubblichiamo:

“Vardé tuti! L’è stà fata giustizia del traditor!”



Il popolo acclama la spada insanguinata che ha appena decapitato colui che voleva diventare re di Venezia: Marin Falier, l’unico doge a cui fu tagliata la testa. Il suo ritratto da secoli è coperto da un drappo nero, in Palazzo Ducale.

Tutto ciò è accaduto perché aveva tradito la Repubblica tentando, con un colpo di stato, di farsi re. Secondo una leggenda questo suo sogno maligno gli venne suggerito da un oggetto maledetto: una maschera di carnevale proveniente dall’Oriente e a lui appartenuta. Per evitare che altri subissero i suoi potenti influssi, la maschera fu poi custodita segretamente nel corso dei secoli dai discendenti dell’importantissima famiglia veneziana dei Giustinian. Oggi il ramo della famiglia incaricato della custodia non ha più eredi e deve decidere chi la sostituirà nel gravoso compito di proteggere il mondo dai poteri della maschera.



Diventate membri di una delle famiglie nobili veneziane e tra calli e sottoporteghi, canali e fondamenta, campi e campielli, dovrete risolvere tutti gli enigmi posti dalla famiglia Giustinian a difesa del loro tesoro e scoprire dove è stata nascosta la maschera.



Siete pronti alla più affascinante delle sfide?



Data: 24.02.2018 – ore 14.00



Dove: Campo Erberia, presso il ponte di Rialto, Venezia



Durata: circa 3 ore



Prezzo: 20 euro a persona, compresi:



– kit/squadra (materiale di gioco, mappa della città, piccolo vademecum);



– aperitivo finale



Premi alle prime tre squadre classificate.



Una gara a squadre, contro il tempo e contro gli avversari, alla ricerca del tesoro, ma non solo! Una serie di indovinelli, puzzle ed enigmi da risolvere usando tutta la vostra intelligenza; un modo totalmente nuovo per scoprire una delle città più affascinanti del mondo!



Non serve nient’altro che tanta voglia di scoprire, di giocare, delle scarpe comode e uno smartphone (a squadra) con connessione web attiva!



Scaricate qui le istruzioni per scoprire come potrete salvare Venezia dalla maschera maledetta.



L’iscrizione è obbligatoria.



Ritrovo sotto i portici di Campo Erberia, presso il ponte di Rialto, sestiere San Polo, alle ore 14:00 di sabato 24.02.2017



POSTI LIMITATI; CONFERMA PRENOTAZIONE SOLO CON PAGAMENTO ANTICIPATO ENTRO IL 22 FEBBRAIO 2018".