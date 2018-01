"Silent night at Chet Bar / Carnival Edition"

Riceviamo e pubblichiamo:

"SILENT NIGHT @ CHET BAR ritorna a grande richiesta per la CARNIVAL EDITION !



Siete mai stati ad un Silent Disco? E' arrivato il momento di provarlo, nel cuore della movida VENEZIANA , tre situazioni musicali ascoltabili in cuffia a vostra scelta!



Evento all'interno di #CARNIVALTOUR2018 #VENICESILENTEVENTS



VEN 2 FEBBRAIO dalle 21:30



DOVE : CHET BAR - CAMPO SANTA MARGHERITA (VENEZIA)



Dorsoduro 3684

30123 Venezia



#Silent #Night #LineUp



▶ RED Line (Rock'n'Roll/Reggae/Trash)

▶ GREEN Line (House/HipHop/Dancefloor Chart/Reggaetton)

▶ BLUE Line (Electroswing/Balkan/Revival '70'80'90)



MIXED BY : Nicola Bas, Talpa Soundsystem Jacopo Moi Aka Falangé, Michele Moi Aka Ziganviolin From Zigancafé Music Show & Many More Guest(s)



Cuffia > 5€ con prenotazione EVENTBRITE / 7€ Intero

Qui il link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-02feb2018-silent-night-chet-bar-venezia-carnival-edition-42057669622



Info registrazione:

È necessario fornire per ogni persona a cui si vuole riservare la cuffia Nome, Cognome e Indirizzo e-Mail del partecipante per il riconoscimento al momento del noleggio. Alcune cuffie saranno disponibili anche SENZA prenotazione !



Info al +39 3923293474 / +39 3208134483 / +39 3204682292



IMPORTANTE:

> PORTARE DOCUMENTO D'IDENTITA' PER NOLEGGIO CUFFIA.

> LA CUFFIA RIMANE PRENOTATA FINO ALLE 22.30: se si arriva dopo non si garantisce la disponibilità della cuffia, poichè si fanno accedere le persone in lista d'attesa.



Thanks to: Chet Bar Venezia".