Venerdì 5 gennaio 2018 l'ottavo compleanno di ElectronicGirls ad Argo 16 (ex Spazio Aereo) con Lecri, Space Barena, Cilloman e Johann Merrich

Riceviamo e pubblichiamo:

"Evento: Electronicgirls VIII B-Day

Feat. Space Barena



Data: 5 gennaio 2018

Dove: Argo 16

Indirizzo: Via delle Industrie 27/5

30175 Marghera (VE)



Dalle ore 20:00



Ingresso: contributo consigliato € 4

con tessera soci Arci





Electronicgirls, etichetta musicale indipendente dedicata agli apporti delle donne nella musica elettronica del passato e del presente, festeggia il suo ottavo anno di attività



Fondata a Venezia nel 2010, electronicgirls celebra ad Argo 16 assieme a vecchi amici e nuove collaborazioni l'inizio di un nuovo anno elettronico.



Electronicgirls festeggia il suo ottavo compleanno con due dj set a cura di LECRI - cofondatrice dell'etichetta - e Cilloman, un live elettronico di Space Barena e una sessione di ascolti tratti dalla storia della musica elettronica al femminile curati da Johann Merrich, ricercatrice in questo settore ancora poco esplorato.



L'iniziativa accoglie anche l'avvio di una nuova rete di collaborazioni: dalle ore 20 siete tutti invitati alla cena informale per conoscere alcune realtà del territorio impegnate nella diffusione della sperimentazione musicale e delle performing arts. Saranno presenti, con i loro programmi e le prossime iniziative: l'associazione culturale Live Arts Cultures, V.E.R-V (gruppo afferente alla classe di elettronica del Conservatorio Benedetto Marcello), Research, le etichette indipendenti Laverna e Galaverna, l'associazione Tabulè, Early e Solo Qui. La nuova rete, ancora in fase di avvio e ricerca, è composta da oltre 15 associazioni che dedicano il loro operato alla rigenerazione culturale delle province di Venezia, Padova e Treviso.





Dalle ore 20.00:

cena informale per incontrare e conoscere le attività di: Live Arts Cultures, V.E.R-V, Research, Laverna, Galaverna, Tabulè, Early e Solo Qui.



A seguire:

Johann Merrich - Selezione di ascolti musicali

Opening & warm up con una selezione di ascolti musicali tratti dalla storia della musica elettronica; Johann Merrich propone alcune nuove scoperte dalle sue ricerche sulle pioniere della musica elettronica.



Space Barena - live set

Sono un trio di amici amanti del territorio in cui sono nati: tra terraferma e laguna di Venezia. I luoghi e le tradizioni diventano spunto per sviluppare un particolare immaginario sonoro e soprattutto uno stile di vita. Ricercano nella schiettezza e nell’estemporaneo, semplicità e istinto, conditi da un fresco odore di barena. Le tracce sono fotografie di un ritorno al passato contro la frenesia quotidiana del contemporaneo. Tutto questo nella loro musica, lo spirito e la calma della pesca nella ricerca dei suoni, le varie contaminazioni tra elettronica,hip-hop,funky,italo-disco portate dal meltin pot di turisti,e quella voglia assoluta di vera poesia e di immaginazione che solo questi luoghi ti fanno soffrire. In questo irriverente progetto energico, rumoroso e poetico i Space Barena tornano alla terra,al mare,al lavoro,alla natura deturpata, al sesso, senza troppe chiacchiere o moda. Un progetto che esprime il meglio di sé nei live e che non scende a compromessi nelle limitazioni di decibel.

https://spacebarena.bandcamp.com/



LECRI - DJ set

Dj set a cura di LECRI Electronicgirls Netlabel / Venezia Elettronica

Set caratterizzati da sonorità elettroniche ricercate, indipendenti, che spaziano dalla musica sperimentale alla techno.



Cilloman - DJ set

Cilloman è un collezionista di suoni e registrazioni d'ogni epoca e latitudine. I suoi dj set rappresentano l'ideale frutto di un'opera di ricerca nobile e profonda, quasi antropologica. Una serie infinita di stili musicali ed artisti che apparentemente non hanno affinità comuni e che solo il suo talento ai piatti è in grado di mescolare: una continua ricerca musicale che parte dai suoni della Treasure Isle ed attraversa la sperimentazione; abita le periferie di New York e lambisce le nuove frontiere dell'elettronica contemporanea





Electronicgirls è un'etichetta discografica indipendente dedicata alla sperimentazione elettronica con distribuzione web. Attenta ai problemi inerenti al diritto d'autore e consapevole dei nuovi canali di diffusione della cultura, ha scelto di rifiutare la tutela della Società Italiana degli Autori ed Editori e di licenziare le sue produzioni con Creative Commons: una posizione al limite tra provocazione e utopia che si pone in atteggiamento critico nei confronti dell'immobilismo del mercato discografico. Electronicgirls distribuisce gratuitamente al pubblico le sue opere realizzate in formato digitale. L'etichetta nasce a Venezia nel 2010 grazie all'incontro tra alcune compositrici di musica elettronica ed elettroacustica. L'attività prende avvio sotto forma di collettivo dedicato alla trasmissione della storia della musica elettronica al femminile, delle nuove proposte sonore e del concetto di una cultura tecnologica paritaria. www.electronicgirls.org





Per informazioni:

electronicgirls.fest@gmail.com".