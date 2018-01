"World silent carnival at Orient experience"

Riceviamo e pubblichiamo:

"WORLD SILENT CARNIVAL sbarca a grande richiesta Orient Experience II CAMPO SANTA MARGHERITA per il Carnevale di Venezia 2018 !



Una #Silentnight fuori dall'ordinario, nel luogo simbolo della socialità VENEZIANA, tre situazioni musicali con musica da tutto il mondo e oltre, tutte da ballare, ascoltabili in cuffia a scelta!



Ottieni il tuo ingresso ridotto a 5 EURO registrandoti QUi !

>> https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dom04feb-world-silent-carnival-42491662707



BIGLIETTO INTERO 6 EURO / RIDOTTO 5 EURO with ESN CARD



DOMENICA 4 FEBBRAIO dalle 19:00



DOVE : ORIENT EXPERIENCE II - CAMPO SANTA MARGHERITA (VENEZIA)

Dorsoduro 2928 - 30123 Venezia



#Silent #World #Carnival #LineUp



▶ GREEN Line (Bal Folk, Electro BalFolk, Néotrad, Sorprese)

Selezionata da: Gossip Girls/ La Ska / Barba Diggei



▶ RED Line (Balkanbeat / Rock'n'Roll / ElectroTango / Trash / Revival)

Selezionata da: Falangé & Michele Moi Aka Ziganviolin from Zigancafé Music Show



▶ BLUE Line (World beat, Etnodisco)

Selezionata da: Orient Experience crew



Info registrazione:

È necessario fornire per ogni persona a cui si vuole riservare la cuffia Nome, Cognome e Indirizzo e-Mail del partecipante per il riconoscimento al momento del noleggio. Alcune cuffie saranno disponibili anche SENZA prenotazione !



Infoline (Watsup) @ +39 3923293474 / +39 3208134483



IMPORTANTE:

> PORTARE DOCUMENTO D'IDENTITA' PER NOLEGGIO CUFFIA.

> LA CUFFIA RIMANE PRENOTATA FINO ALLE 22.00: se si arriva dopo non si garantisce la disponibilità della cuffia, poichè si fanno accedere le persone in lista d'attesa.



Per ristorarsi con ottimo cibo dal mondo e dissetarsi: Orient Experience.



EVENTO POWERED BY: VENICE SILENT EVENTS / SOGNANDO A PIEDI NUDI / ETNOCHIC EVENTS / ROERSO MONDO ASS.CULT. / LUOGHI COMUNI / ORIENT EXPERIENCE".