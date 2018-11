Disney Store di Venezia: tante attività gratis per festeggiare i 90 anni di Topolino

Era il 18 novembre 1928 quando Topolino compariva per la prima volta nel corto cinematografico Steamboat Willie. Da allora il personaggio creato dal genio di Walt Disney non ha mai smesso di animare la fantasia di grandi e piccini. Una grande icona che i Disney Store celebrano dal 10 al 18 novembre con divertenti attività gratuite.

In tutti i Disney Store italiani tutti i piccoli guest potranno colorare il loro biglietto di auguri per Topolino e imbucarlo nella Cassetta della Posta presente in store. Scaricando inoltre la Disney Scan App (disponibile a questo link) sarà anche possibile prendere parte alla Mickey Treasure Hunt. Fino a sabato 17 novembre, con la Mickey Treasure Hunt, tutti potranno partecipare a una vera e propria caccia al tesoro utilizzando il proprio smartphone per cercare le immagini di Topolino “nascoste” all’interno del Disney Store. Chi riuscirà a trovarle tutte riceverà contenuti a sorpresa tra cui uno sconto del 20 % su una vasta selezione di articoli.

Sabato 17 novembre in tutti i Disney Store italiani si terrà una speciale cerimonia d’apertura. Alle 10, un fortunato fan scelto tra i passanti avrà l’onore di aprire lo store utilizzando una magica chiave dedicata al 90°esimo anniversario. Domenica 18 novembre, invece, giorno di uscita del nuovo set Mickey Mouse Memories, verrà dato un omaggio a tutti coloro che si presenteranno in store al momento dell’apertura.