"Diventare anziani a Venezia tra acqua alta e...", un incontro pubblico su una problematica diffusa

"Diventare anziani a Venezia tra acqua alta e…" è l’incontro pubblico organizzato dallo SPI Cgil e dalla camera del lavoro metropolitana per discutere delle problematiche che vedono coinvolta una delle fasce più deboli della società, soprattutto in una realtà come quella di Venezia, nella quale, vivere una quotidianità, da anziani, è sempre più difficile. L'evento si terrà venerdì 20 dicembre alle 15.00 in sala San Leonardo a Venezia alla presenza del segretario generale dello Spi Cgil Nazionale, Ivan Pedretti ed è aperto a tutta la cittadinanza.

«È una conversazione a più voci - spiega Daniele Tronco, segretario generale dello Spi Cgil Metropolitano Venezia - sulla situazione degli anziani in una città particolare come Venezia e sugli ulteriori enormi disagi, che l’evento tragico del 12 novembre scorso, ha ulteriormente accentuato, soprattutto nei confronti di una fascia di popolazione già esposta a criticità intrinseche a cui, spesse volte, si uniscono problematiche abitative e di reddito».

La città di Venezia ha, inoltre, un tasso sempre più alto di residenti di questa categoria essendo uno dei comuni con il maggior numero di anziani. Questo porta a una necessità di potenziamento dei servizi nei confronti di questa parte della popolazione e da questa necessità nasce l'idea di un confronto a più voci per trovare soluzioni adeguate a queste problematiche.