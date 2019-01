Food and Wine con Donpasta: l'evento con il cibo al centro Candiani

Venerdì 11 gennaio alle 18 un progetto culturale e artistico sul tema dell’alimentazione va in scena al centro culturale Candiani. Food and Wine dj set con Donpasta: Daniele De Michele. Economista, scrittore e anche autore e regista, sul palco usa vinili e pentole contemporaneamente per unire cibo e musica.

Donpasta

Un Master in “Economia e sviluppo Economico” all’Istituto nazionale delle ricerche Agronomiche in Francia. Daniele De Michele, in arte Donpasta, dal 2001 utilizza la scrittura, le performance, gli spettacoli, le istallazioni, il giornalismo per sviluppare il suo progetto. È performer, dj, economista, scrittore e anche autore e regista del film I Villani, presentato all’ultimo Festival del cinema di Venezia e dedicato a quattro storie popolari, di cibo, di pesca, di agricoltura, di allevamento. Per il New York Times è “uno (e per certi versi unico) dei più inventivi attivisti del cibo”. Tutti i sensi sono chiamati in causa: vista, gusto, olfatto, tatto, udito.

Le emozioni

Quella che arriva a Mestre è una performance multimediale in cui ci si lascia andare alla emozione del cibo, ai suoi profumi, colori, le sue forme, i suoi aromi. Il dj set è speziato di sonorità del mondo intero, tra il funk, il reggae, il sud America e la Londra meticcia. Profumi di cioccolata e caldo soul. Collabora con Geo And Geo su Rai3, La Effe, Fahreneith (Radio3). Nel 2014 ha pubblicato Artusi Remix (Mondadori), frutto di un lavoro condiviso con il comitato scientifico di Casartusi. Per Treccani e Corriere della Sera ha curato la serie web-tv Le nonne d’Italia in cucina, viaggio nelle venti regioni incontrando nonne in cucina. Il suo primo progetto, Food sound system, è divenuto un libro edito da Kowalski, e uno spettacolo multimediale, in tournée in giro per il mondo da ormai dieci anni. A questo ha fatto seguito, nel 2009, Wine Sound System sempre edito da Kowalski, tradotto anche in francese dal marzo 2011. Nel febbraio 2013 è stato pubblicato il suo terzo libro: La Parmigiana e la Rivoluzione. Scrive regolarmente per Repubblica, Corriere della Sera, Left e collabora con Alias, Fooding. Lavora attualmente sul progetto cinematografico Artusi Remix con Casartusi, sulla cucina popolare italiana.