Ottobre Rosa, sul palco dell'Hard Rock Cafe la veneziana Dj Señorita

Hard Rock International prosegue il suo impegno per Pinktober, la campagna annuale di sensibilizzazione e raccolta fondi del brand contro il tumore al seno arrivata al suo decimo anno. Tutti gli Hard Rock Cafe del mondo aderiscono al mese rosa e organizzano iniziative di raccolta fondi a sostegno di Hard Rock Heals Foundation, la divisione filantropica di Hard Rock.

Ottobre Rosa

A Venezia, per tutto il mese di ottobre, l’Hard Rock Cafe di Bacino Orseolo si colora di rosa in nome della prevenzione e, attraverso eventi musicali tutti al femminile e momenti di informazione e sensibilizzazione sulla malattia che colpisce ogni anno, in Italia, oltre 53.000 donne, sostiene le attività di Fondazione AIRC Veneto Trentino Alto Adige e il lavoro dei suoi ricercatori impegnati per rendere il tumore al seno sempre più curabile. L’11, il 18 e il 25 ottobre 2019, alle 21, tutti gli appuntamenti con la Friday Night Live, in collaborazione con Home Festival, saranno rigorosamente al femminile e le artiste che saliranno sul palco metteranno grinta, sound e voce proprio a sostegno di Pinktober. Come un filo “rosa” che unisce le performance, Dj Señorita, Hat’s Effects e La Gasta, inviteranno i fan a tenere alta l’attenzione sulla malattia e a fare donazioni in favore di Fondazione Airc.

Dj Señorita

La veneziana Giulia alias Dj Señorita porterà, venerdì 11 ottobre dalle 21, il sole e le temperature più calienti on stage. Con la sua personalissima selezione di brani e musiche latine farà ballare tutti i fan al Cafe. Durante tutte le serate di musica live&free, insieme alle cantanti e dj, i ricercatori AIRC terranno dei momenti di informazione sul tema della prevenzione del cancro al seno e sui progressi della ricerca in questo ambito.