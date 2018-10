Il Rivolta diventa il tempio della Drum and Bass per una notte

DNB TEMPLE 2.0: sabato 20 ottobre 2018, al centro sociale Rivolta di Marghera, la notte dedicata alla Drum and Bass. Ciò che contraddistingue il “tempio” è la dualità degli stage presenti, concepiti per offrire una visione a 360°: l’ELEVATION stage, con una matrice di sound più energica, orientata verso la dancefloor piu spinta; lo SCHOOL stage, con sonorità più meditative, raffinate e liquide. Il tutto shakerato in un unico grande evento ricco di contenuti. Alla base del progetto c’è la volontà di promuovere e divulgare l'amore e la passione per la Drum and Bass in tutte le sue sfaccettature coinvolgendo alcuni tra gli artisti più affermati sulla scena internazionale, insieme ad altri emergenti.

"As above the drum so below the bass, in DnB Temple we trust"

--

FULL LINE UP

>> ELEVATION STAGE >>

Hosted by MC SHOT

<< The Upbeats >>

<< Synth Ethics >>

<< Fractale

<< Beeonex

<< NO ONE KNOWS

>> THE SCHOOL STAGE >>

Hosted by MC Victor Kwality

<< Lenzman >>

<< INVADHERTZ >>

<< Bob De Niro >>

<< frame >>

<< Too-Sick

<< RICHIE KILLASOUND

<< VIDEO MAPPING

<< DeltaProcess

Ingresso 15 euro (no prevendite)

Inizio ore 22.00

Powered by Ambra BassCulture SUB CONCEPT