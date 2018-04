Dogi's Half Marathon 2018

Un’emozione lunga 21 chilometri. Al via l'edizione numero 21 della Dogi’s half marathon, in programma domenica 8 aprile 2018, con partenza alle 9.15 nei pressi di Villa Loredan a Stra. La Dogi’s Half Marathon sarà inserita in un fine settimana ricco di eventi che quest’anno avrà come baricentro Stra.

Corsa sui tacchi

Sabato 7 aprile, alle 15, nel parco di Villa Loredan, aprirà l’Expo, che oltre ad essere sede della consegna dei pettorali e del pacco gara, ospiterà gli stand di aziende legate al mondo dello sport e del tempo libero. Alle 17, sempre nei pressi di Villa Loredan, è in programma l’ormai classica corsa sui tacchi, un momento glamour e divertente dedicato a tutte le donne. L’occasione per incontrarsi e sorridere di se stesse ma anche per riflettere e approfondire temi di vita quotidiana. Requisito indispensabile: indossare scarpe con un tacco di almeno 10 centimetri. La partecipazione è aperta a tutte le donne: iscrizione anche sul posto, sino a pochi minuti dal via.

Il percorso

Il percorso della Dogi’s Half Marathon può essere considerato uno dei più affascinanti d’Italia. Lungo i 21 chilometri di gara gli atleti potranno ammirare ben 19 ville venete, a partire dalla celebre Villa Pisani di Stra, quest’anno posizionata in prossimità di partenza e arrivo. Dopo aver lasciato Stra, il percorso di gara – una sorta di ellisse - si svilupperà in senso orario, toccando anche Fiesso d’Artico, Dolo e Mira. La particolarità della Dogi’s Half Marathon risiede nel fatto che il tracciato, ad ogni edizione, ruota partenza e arrivo tra i principali centri della Riviera del Brenta, offrendo agli atleti la sensazione di correre su un percorso sempre nuovo.