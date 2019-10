Dritti sui diritti, al via l'edizione 2019. Il programma delle iniziative a Venezia e Mestre

Parte l'edizione 2019 di Dritti sui Diritti: una città a misura di bambini e ragazzi, dal 4 al 13 ottobre, a Venezia e Mestre. È la dieci giorni cittadina che si occupa del benessere e della crescita dei cittadini più giovani. In tante parti del mondo, e del nostro Paese, i ragazzi non vanno a scuola perché devono lavorare. In molti paesi i bimbi non giocano perché vengono messi a maneggiare armi. Per la settima volta, quest'anno, il Comune di Venezia celebra l'educazione e il tempo libero di bambini e ragazzi come momenti centrali di formazione della vita delle persone, per adulti consapevoli e rispettosi di domani. La manifestazione, organizzata dall’assessorato comunale alle Coesione sociale, in collaborazione con le tante realtà del territorio che si occupano di età evolutiva, aprirà i battenti venerdì. Ecco la prima parte del programma, che continuerà fino al 13 ottobre.

Venerdì 4 ottobre

Mestre – negozio in via Olivi, ore 16

Artusilandia

Giochiamo insieme e scopriamo nuovi giochi

Parco esperienziale per bambini aperto per tutta la durata della manifestazione.

Mestre – Parco Villa Franchin e Ludoteca Terra-ferma Mestre Carpenedo, Viale Garibaldi 155, ore 16

Giocheregolando

Giochi di abilità, di movimento, individuali e di gruppo, mercatino del baratto del gioco e del giocattolo, giochi da tavolo

a cura di servizi di Progettazione Educativa, Ludoteca Terra-Ferma Mestre-Carpenedo in collaborazione con associazione La tana dei Goblin

Mestre - Corte Legrenzi 21, ore 18

Le ultime lezioni

L’autore Giovanni Montanaro conversa con Giorgio Malavasi

a cura di servizio Infanzia e Adolescenza in collaborazione con Calle Corte Legrenzi

Chirignago – I.C. Colombo, Scuola secondaria statale di primo grado P. Calamandrei, via dell’Edera 33, ore 11

Cancelliamo il bullismo con il colore

Presentazione del progetto e della mostra realizzata dagli alunni delle classi prime della scuola e visita all’omonimo murales

La mostra resterà aperta dal 4 al 13 ottobre.

Sabato 5 ottobre

Venezia - Palazzo Cavagnis, Calle Seconda de la Fava 5170, ore 9

La Gabbianella festeggia i suoi 20 anni di tutela dei minori

narrazione attiva

a cura di associazione La Gabbianella e altri animali

Mestre - Biblioteca Vez Junior, Via Querini 33, ore 10.30

Libri, diritti e fantasia

Doppie letture ad alta voce del gruppo lettori volontari Patapumbibò

per bambini da 4-6 anni al piano terra

per bambini da 7 a 9 anni al primo piano

Per iscrizioni https://bit.ly/2m1JJiG

a cura di Biblioteca Vez Junior

Zelarino - Parrocchia S.M. Immacolata e S. Vigilio, via Castellana 70, ore 15.30

Chi cerca un amico trova un tesoro

Caccia al tesoro interculturale

a cura di Circolo Acli per l’Interculturalità

Mestre – impianti sportivi parco Albanese, ore 15.30

A tutto campo, uno spazio di incontro e socializzazione

Tornei sportivi di calcetto e pallavolo

a cura di cooperativa Sociale Elleuno e Scout gruppo Agesci Mestre 7 e Mestre 9 in collaborazione con cooperativa sociale Gea e Istituzione Bosco e Grandi Parchi

Mestre - Via Rosa, Via Poerio, Calle Corte Legrenzi, Riviera Diritti dei Bambini, Largo Divisione Julia. Piazzetta Bonzio, Via Verdi, Chiostro M9 - in caso di pioggia Chiostro M9, ore 16 e 20

I diritti in piazza

a cura di servizio Infanzia e Adolescenza in collaborazione con Servizio Civile e Libreria Il Libro con gli stivali

Galleria in Galleria

Progetto culturale, educativo e sociale per la Galleria Matteotti

a cura di tutti gli artisti e associazioni del progetto Galleria in Galleria VII° edizione

La città e i suoi mille colori

Laboratorio per bambini

a cura di associazione l’Arcobaleno

Disegna il tuo divertimento

Laboratorio di fumetti

a cura di VeneziaComix

Dove dormono i bambini

Laboratorio per bambini

a cura di associazione Liquidambar

Stellina, alla conquista del suono

Workshop di applicazione del linguaggio comunicativo dello storytelling

a cura di associazione di promozione sociale Alto Volume di Istrana TV

Dire fare creare

Laboratorio di creatività, workshop ed esposizioni

a cura di Via Verdi Viva

Lingua madre

Lettura animata in diverse lingue, laboratorio, esposizione

a cura di I. C. F. Querini in collaborazione con servizio Pronto Intervento Sociale, Inclusione e Mediazione

Chiostro M9, ore 18

Schegge

Spettacolo di clowneria e mimo per famiglie

a cura di Andrea Cappelletto

Mestre - via Ortigara 10, ore 18.30

Dream but don’t sleep

Minori stranieri non accompagnati e cittadinanza attiva

Dibattito e inaugurazione mostra fotografica in esposizione dal 5 al 30 ottobre

Incursione musicale con Cedes Crush

a cura di servizio Infanzia e Adolescenza in collaborazione con servizio Protezione Sociale, Refugees

Welcome Italia e Anda Venice Hostel

Domenica 6 ottobre

Mestre - Calle Corte Legrenzi, ore 15 e 18

Kids Market con asta pro “Una casetta per il bosco” per il Comune di Agordo

Mercatino dei bambini

Per info e ritiro casetta da realizzare 339.8278590

Un paesaggio per amico. Dalle Dolomiti alla Laguna di Venezia

Laboratorio di conoscenza e sensibilizzazione alla cura della terra

a cura di associazione Terrae Odorosae

A casa con noi

Evento di promozione delle famiglie di appoggio

a cura di Rete Famiglie Accoglienti

Venezia - S. Elena, orto della Parrocchia, ore 11

Natura è vita

Le prime regole per coltivare l’orto

a cura di fondazione Mammamaria in collaborazione con la parrocchia di Sant’Elena

Venezia - S. Elena, ex convento Campo della Chiesa 3, ore 15

Dagli scacchi alla vita: fantasia e regole

Torneo di scacchi in campo

a cura della fondazione Mammamaria in collaborazione con Chiostro a Sant’Elena e asd Circolo

Scacchistico Veneziano Carlo Salvioli

Venezia - Collezione Peggy Guggenheim, Dorsoduro 701, ore 15

Scacco matto! Alla scoperta della scacchiera dadaista di Man Ray

Laboratorio per bambini da 4 a 10 anni

a cura di The Solomon R. Guggenheim Foundation