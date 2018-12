Due/una storia d'amore: in scena a l'Avogaria il perché finiscono le relazioni sentimentali

Due/una storia d'amore, il nuovo spettacolo della compagnia Rifiuti Speciali chiude martedì 18 dicembre 2018, la prima parte della rassegna de "I martedì dell'Avogaria". In scena sarà la volta di Manuela Fischietti e Stefano Detassis, diretti da Maura Pettorruso, che cercheranno di dare una risposta ad una domanda così complessa e misteriosa nella sua banalità, ovvero perché un amore finisce.

«Perché una storia d'amore finisce?»

Come spiega Manuela Fischietti, autrice del testo: «Continuiamo a stupirci davanti alla trasformazione delle relazioni d’amore che, capaci di creare legami rassicuranti e protettivi, sanno trasformarsi in luoghi in cui l’anima si muove estranea, sfiduciata e incerta. L’idea dello spettacolo si ispira non tanto al fallimento di una relazione d’amore quanto al fallimento della comunicazione al suo interno. Un uomo e una donna si mettono a nudo raccontando e ricordando i loro sentimenti, l’intimità, il sesso, i progetti, i sogni, i tradimenti. Ponendosi domande semplici da cui dipende però l’esito del loro stesso rapporto».

Lo spettacolo

Protagonisti dello spettacolo sono Carla e Matteo, due persone normali. Un lavoro fisso, sogni nel cassetto, relazioni fallite alle spalle. Niente di troppo o troppo poco. Si incontrano in un bar, parlano, qualcosa scatta dentro di loro: la relazione inizia. Le prime vacanze, i ricordi che li uniscono, la convivenza, l'abitudine, le crisi. La noia. Ma Carla e Matteo non cedono, non vogliono cedere: si amano, lo sanno. Perché allora tutto si annebbia? Perché non riescono a comunicare se non attraverso magliette ristrette in lavatrice o caffettiere esplose in cucina? A cosa serve l'amore se l'amore non basta? Due è la rappresentazione celata di una terapia di coppia. Carla e Matteo sbagliano ma possono "tornare" indietro, riprovare, correggersi, applicare gli strumenti di lavoro che qualcuno gli ha consegnato. All'inizio basta cambiare un tono sbagliato, una parola sfuggita per ricucire una situazione di tensione, ma a poco a poco, la profondità che li divide diventa così incolmabile da franare. Due non è uno spettacolo su una storia d'amore. E' un ironico sguardo sulla banalità dell'amore, sull'incapacità di comunicare, sugli orgogli che lottano.