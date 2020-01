La comicità di Edoardo Ferrario al teatro a l'Avogaria

“Diamoci un tono”. La comicità esplosiva del nuovo spettacolo di Edoardo Ferrario va in scena sabato 18 gennaio 2020, ore 21, al Teatro a l’Avogaria di Venezia (Dorsoduro 1607, Corte Zappa). L’appuntamento si inserisce nel cartellone della stagione di Stand Up Comedy.

Riservata rigorosamente ad un pubblico adulto, è una comicità dissacrante e trasgressiva, dal linguaggio esplicito senza i filtri del perbenismo. Una satira pungente in cui gli attori interpretano dei monologhi in modo corrosivo all’insegna del politicamente scorretto. Si distruggono i luoghi comuni per infrangere le sicurezze dell'essere umano, una comicità non per tutti con un linguaggio diretto e talvolta offensivo che mira, senza preamboli, alla pancia delle persone. Uno spettacolo dove il comico, con il solo ausilio di un microfono, senza parrucche o tormentoni, in primis prende in giro se stesso per poi passare ad attaccare ciò che lo circonda.

La rassegna, a cura di Nicolò Falcone, porta in laguna i comici di punta nel panorama nazionale ed è strutturata secondo il modulo del Comedy Club. Ogni appuntamento vedrà la partecipazione come resident di giovani comici locali quali Tommaso Faoro, che con Falcone è protagonista di una striscia quotidiana su RAI2, e la battutista di origini giapponesi, Yoko Yamada.

Edoardo Ferrario, artista di successo su RAI 2, RAI 3, MTV, Netflix propone un’ora di comicità su una realtà globale sempre più confusa: in un mondo dominato dall’intelligenza artificiale, i robot diventeranno la nuova classe media? E se l’Europa si sta disgregando, perché i trentenni continuano a partire? Un universo, quello di Ferrario dove imperano antivaccinisti del 14esimo secolo, contadine asiatiche col pallino dell’arredamento cattolico, palinsesti televisivi con effetti allucinatori e genitori che comandano sui social network. L’attore affresca un ritratto dei trentenni di oggi con uno sguardo tagliente ed uno stile conciso ed asciutto. Come dice lo stesso comico: “Ci salveremo? Non avendo risposte disponibili, meglio porsi ulteriori domande”.

Ferrario inizia la sua carriera di comico con le sorelle Guzzanti e poi su MTV diventando successivamente speaker di Radio 2 collaborando con Serena Dandini ed ospite fisso a Quelli che il calcio.

Per partecipare allo spettacolo, ore 21.00, riservato ad un pubblico maggiorenne, è necessario prenotare telefonicamente ai numeri 0410991967-335372889 o via mail all’indirizzo avogaria@gmail.com.