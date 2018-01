«El cuor no se vende»: la Venezia "che resiste" nelle fotografie di Erica Zelante

«El cuor no se vende».

"Una città dove tutto sembra essere in vendita, dove non c'è più attenzione alla qualità della vita di tutti i giorni ma un'attenzione malata per il turismo di massa e per la falsa ricchezza che sembra derivarne. In questo caos troviamo pace in quei luoghi che rimangono parte della nostra cultura e tradizione. Il mercato del pesce di Rialto è un luogo piacevole che rappresenta uno dei nostri ultimi rifugi".

Inaugurazione della mostra domenica 4 febbraio all'osteria Al Ponte Storto dalle 17.30. L'ingresso è gratuito con brindisi di benvenuto.

La mostra fotografica a cura di Erica Zelante sarà visitabile fino a fine marzo, durante gli orari di apertura del locale, ovvero dal martedì alla domenica dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 22.

Per conoscere i lavori di Erica: www.instagram.com/nube.ph/