Al Bissuola la mostra "Electro. Elettronica visioni e musica"

Installazioni musicali e visive anche interattive, strumenti iconici, dispositivi sperimentali, opere d’arte contemporanea, audiovisivi fotografici (diaporama): al Parco Albanese va in scena la musica elettronica con "Electro. Elettronica visioni e musica", una mostra organizzata dalla Biennale di Venezia - Centro Informatico Musicale Multimediale (CIMM) - in collaborazione con la Philarmonie de Paris, visitabile fino al 10 novembre al centro civico all'interno del parco Bissuola.

La mostra

Prologo al 63. Festival Internazionale di Musica Contemporanea della Biennale, in programma a Venezia dal 27 settembre al 6 ottobre, "Electro" ripropone alcuni momenti della stessa esposizione presentata fino all’agosto di quest’anno alla Cité de la Musique a Parigi. In uno spazio di 600 metri quadri reinventato per l’evento, si accompagna il visitatore in un viaggio esperienziale alla scoperta della musicale elettronica con la colonna sonora di Laurent Garnier e la scenografia di 1024 Architecture.

Incontri

Nel corso dell'esposizione si svolgeranno anche incontri sulla cultura dancefloor, la sua storia e i suoi sviluppi; saranno inoltre organizzati dj set nei weekend condotti da artisti e musicisti elettronici, con il contributo dei tutor e dei giovani partecipanti al workshop per dj promosso dal CIMM. della Biennale.