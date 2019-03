Home Venice 2019, sul palco di San Giuliano anche l'ereditiera Elettra Lamborghini

Tempo di nuovi annunci per Home Venice Festival, che dal 12 al 14 luglio 2019 porterà al parco San Giuliano di Mestre le tendenze musicali internazionali più in voga del momento. In particolare, per domenica 14 luglio spazio anche ad artisti che rappresentano il “made in Italy”, gruppi e non solo che stanno dettando legge sui palchi della penisola col loro stile: Gazzelle, Boomdabash, Gué Pequeno, Noyz Narcos, Anastasio, Elettra Lamborghini, Franco 126, Tedua, Canova, Mellow Mood, Spiller e Marco “Furio” Forieri.

Elettra Lamborghini

A elettrizzare il popolo di Home Venice ci pensa la famosissima Elettra Lamborghini, la 23enne nipote di Ferruccio Lamborghini che conta oltre 3 milioni di follower su Instagram. Grazie alla partecipazione a vari programmi televisivi è diventata molto popolare sui social, in tutto il mondo. Ha registrato tre edizioni consecutive del reality “Super Shore”, uno dei programmi più seguiti di MTV, il “Gran Hermano Vip” in Spagna, “Riccanza” e il “Geordie Shore” in Inghilterra. A gennaio 2018 pubblica “Pem Pem”, il suo primo singolo, un successo straordinario: certificazione di platino, 40 milioni di stream, entrato nella nella Top Viral 50 in ben 20 paesi e il video ha raggiunto 70 milioni di visualizzazioni su YouTube.

HOME VENICE, LINE UP COMPLETA

A settembre scorso Elettra è tornata con “Mala”, banger latino concepito, scritto, registrato e prodotto all’Hit Factory di Miami, in collaborazione con il team di Cash Money, la celebre label americana che ha lanciato negli anni star internazionali del calibro di Drake, Nicki Minaj, Lil Wayne. Il video di “Mala” a poche ore dalla sua pubblicazione ha raggiunto la prima posizione delle tendenze YouTube e un milione di visualizzazioni.