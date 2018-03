"Via Garibaldi per Emergency": 7 locali, il 30% dell'incasso giornaliero va all'associazione

Dopo il grande successo dell’anno scorso anche quest’anno 7 locali di via Garibaldi, nel sestiere di Castello a Venezia, hanno deciso di aderire all’iniziativa "100 cene per Emergency". Sabato 24 marzo 2018 doneranno il 30% dell’incasso da mezzogiorno a mezzanotte. Dalle 18.30 in poi, inoltre, suoneranno gratuitamente quattro gruppi musicali.

I locali aderenti

I locali che aderiscono sono: Al Vecio Calice, El Refolo, Nevodi, Le Spighe, Gelateria Crystal, Salvmeria e Vecio Trani. Gli appuntamenti in musica, invece, saranno dalle 19 alle 21:

StorieStorte, Corinna Venturini e Giorgia Dalle Ore al Vecio Calice

Tan-duo, Mattia Balboni e Ilaria Riccio al Vecio Trani

The Bridge Duo, Michele Polga sax e Matteo Alfonso organ alla Salvmeria

DJ Ago ai Nevodi dalle 17 alle 19

L'iniziativa

100 cene per Emergency è quest’anno alla quinta edizione. I)n tutta Italia volontari, cuochi, ristoratori, amici, appassionati di cucina e di Emergency tornano a tavola per tutto il mese di marzo: i ristoratori devolveranno una quota fissa del loro incasso all’associazione, coniugando il piacere della buona tavola con la possibilità di sostenere il progetto umanitario di Emergency il Programma Italia. Con i fondi raccolti, Emergency potrà offrire cure gratuite ai migranti, agli stranieri e alle fasce più svantaggiate della popolazione italiana. In particolare, la campagna raccoglie fondi per aprire un centro di orientamento sociosanitario e finanziare due ambulatori mobili a Milano.