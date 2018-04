Emma Morton & The Graces da X Factor al Candiani

Per l'ultima serata della rassegna Indie Voices, giovedì 19 aprile, sarà ospite la bravissima cantante scozzese Emma Morton, accompagnata sul palco da The Graces con Diego Sapignoli alla batteria e Luca Giovacchini alla chitarra (Bobby Johnson, R.L. Burnside, Frank Frost, Vinicio Capossela, Sam Carr and more) e Roberto Villa contrabasso . La loro musica è un evocativo e misterioso miscuglio di roots-rock, soul, jazz e folk. Emma Morton, dopo la partecipazione ad X Factor nel 2014 ha sviluppato uno stile proprio molto contaminato raggiungendo televisioni e radio e inserendosi nella top 3 nelle classifiche.

Il disco

Emma Morton & The Graces hanno recentemente registrato un nuovo disco nel quale si controbilanciano i toni dolci tipici dell'ereditario folk scozzese di Emma e la passione condivisa dalla band per la musica afroamericana. Emma è una cantante strepitosa, che non si risparmia. accompagnata da una band altrettanto generosa, composta da tre musicisti che tuonano e ruggiscono come fossero una tempesta.cocn