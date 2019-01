Mirano e Maerne festeggiano l'Epifania con giochi e panevin

Il programma delle festività a Mirano prosegue con l’Epifania: domenica, grazie alla collaborazione tra Confcommercio del Miranese, gruppo di lavoro dei commercianti di Mirano, Comune di Mirano e Associazione Volare, è stato organizzato un pomeriggio per grandi e piccini che avrà il culmine all’imbrunire con l’accensione di un falò per “bruzar a vecia” in centro piazza. Appuntamento a partire dalle 15 con la Befana che distribuirà gadget ai bambini nel villaggio natalizio in piazza. Non mancheranno giri in carrozza con cavalli e poi, alle 17 circa, l’accensione del falò come nella più classica tradizione dei panevin. Tutt’intorno casette e negozi aperti nella prima domenica di saldi, tra sconti e occasioni.

A Maerne, grazie a Confcommercio, Comune di Martellago e Associazione Maerne Viva, sono in programma il mercatino della Befana dalle 10 alle 18.30, l’esposizione e la vendita di prodotti artigianali e di enogastronomia tipica, la bancarelle delle associazioni e delle scuole del paese. Sarà aperta anche la mostra dei presepi in biblioteca, a cura della Pro loco, così come il villaggio dei pastori, con animazioni e laboratori per bambini, mentre in piazza si svolgeranno giochi e intrattenimento per grandi e piccini. Alle 17 partirà il corteo dei Re Magi dalla Casa delle Farfalle fino alla Capanna della Natività in Piazza IV Novembre e ci sarà anche la consegna della calza della Befana a tutti i bambini presenti, anche qui con negozi aperti e saldi in pieno svolgimento.