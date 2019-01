Arriva la Befana: vecchietta in volo su isole e terraferma per la gioia dei piccoli

Tutti a naso in sù per veder volare la befana domenica 6 gennaio. Tante le iniziative, i giochi, i divertimenti per grandi e piccoli su tutto il Veneziano, dalla terraferma alle isole. Ecco il dettaglio della rassegna del Comune "Le Città in Festa - Natale".

Letterine

A Malamocco, in località “Canadà”, tra le 18 e le 20 ci sarà il consueto “Panevin” che segna la conclusione delle festività natalizie al Lido: verrà dato fuoco a una pira di materiale vegetale e ligneo alta circa 7 metri per osservare la direzione delle faville e capire se il 2019 porterà o meno prosperità. Durante la manifestazione saranno offerti gratuitamente vin brulè, bagigi e dolcetti e una Befana intratterrà i bambini donando caramelle. Verranno inoltre raccolte e bruciate le letterine di buon auspicio scritte dai bambini di Malamocco.

Le calze

A Sant'Erasmo la giornata di festa inizia alle 15.30 con il concerto di Natale in chiesa, cui segue alle 16 la benedizione dei “Bambini al Molo”; si aspetta poi la Befana verso le 16.45, con la consegna delle calze a tutti i bambini. Infine, alle 17, ci sarà l'accensione del “Berolon”, con pinza, vin brulé e cioccolata.

Befana dell'anno

A Venezia di befane ne arriveranno ben 6, non di notte, ma di giorno, a contendersi a colpi di remo il titolo di “Befana dell'anno”, regata giocosa su mascarete, organizzata per la quarantunesima volta dalla Reale Società Canottieri Bucintoro. La vestizione delle “vecchie signore” inizierà alle 8.30 del mattino ai Magazzini del Sale alle Zattere, seguirà alle 9.30 il corteo delle barche sociali che accompagnano le “maranteghe” contendenti sul campo di regata in canal Grande. La partenza della regata sarà alle 11, alle 11.30 invece le premiazioni, che si svolgeranno alla presenza della presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, e del consigliere delegato alla Tutela delle Tradizioni, Giovanni Giusto.

Folletti

A Mestre sono diverse le iniziative organizzate in centro, dalle 16.30 alle 18.30 dalla cooperativa Barbamoccolo: si va dal laboratorio “Dolce scopina”, durante il quale tre folletti calzaioli si adopereranno per far confezionare a tutti i passanti piccole, dolci scopine con all'interno un cuore di lecca lecca tutto da gustare, agli spettacoli itineranti “La Befana Infinita” e “Gira La Befana”.

Scacchi e cori

A Campalto gli appassionati di scacchi potranno partecipare al “Torneo della Befana” organizzato dalle 13 alle 19.30 al circolo Zichici (nell'ex scuola Gramsci, in piazzale Zendrini 7). A Favaro Veneto la festa della Befana sarà invece alla parrocchia di Sant' Andrea: l'appuntamento è alle 17 con un falò, rinfresco e calze per tutti i bambini. A Zelarino il comitato festeggiamenti organizza, alle 15.30, il “Concerto D'Epifania”, con il Coro San Vigilio e gli Zampognari di Pederobba, e a seguire, alle 16.30, la tradizionale “Piroea Paroea”, entrambi alla presenza dell'assessore comunale Paola Mar.