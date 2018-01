Arriva la Befana: tutti gli eventi e i "panevin" a Venezia e terraferma per l'Epifania 2018

Sabato 6 gennaio festa per grandi e piccini a Venezia, in centro a Mestre e tutte le municipalità con un ricco programma di eventi:

VENEZIA

La regata delle Befane, tradizionale appuntamento sportivo organizzato dalla Reale Società Canottieri Bucintoro 1882 a.s.d. e patrocinato dal Comune di Venezia e dalla Regione del Veneto, compie quarant'anni.

L'appuntamento è alle ore 10.30 a Rialto, quando è previsto l'arrivo del corteo acqueo delle barche sociali che accompagnano le cinque “maranteghe”, con intrattenimento musicale ed esposizione della calza gigante, giocoso simbolo dell’evento, realizzata con i tessuti di Rubelli.

A seguire la presentazione al pubblico delle "maranteghe" e il sorteggio dei numeri d'acqua. La partenza della regata di “mascarete coa scoa” avverrà alle ore 11: sotto l’implacabile giudizio dei campionissimi del remo, Giuseppe e Palmiro Fongher, le befane partiranno all’altezza della Banca d’Italia, gireranno il “paleto” nei pressi del Rio di San Polo e torneranno verso Rialto. L'incoronazione della befana 2018 è prevista alle ore 11.30 e in Riva del Vin le “Pink Lioness in Venice” dispenseranno cioccolata calda, tè, vin brulè, caramelle e dolcetti.

Programma

ore 8.30 vestizione delle Befane presso la sede di RSC Bucintoro 1882 ai Magazzini del Sale;

ore 9.30 partenza del corteo acqueo delle barche sociali che accompagnano le cinque maranteghe contendenti a bordo delle loro mascarete coa scoa, sul campo di regata in Canal Grande;

ore 10.30 arrivo del corteo a Rialto, con intrattenimento musicale ed esposizione della calza gigante, giocoso simbolo dell’evento;

ore 10.45 presentazione al pubblico delle maranteghe e sorteggio dei numeri d’acqua;

ore 11.00 partenza della regata nelle acque prospicienti la Banca d’Italia verso Sant’Angelo con giro del “paleto” (boa volante o imbarcazione) nei pressi del Rio di San Polo e ritorno verso Rialto;

ore 11.15 arrivo sotto la volta del Ponte di Rialto;

ore 11.30 incoronazione della “BEFANA 2018” e premiazioni.

In Riva del Vin, ai piedi del Ponte di Rialto, le PINK LIONESS regaleranno sorrisi, dolcetti e bevande calde a grandi e piccini.

Info: www.bucintoro.org

Befana in Festa – Rialto dalle 10.00 alle 13.00

Concerto Fenice Music Master, ore 20.00 Teatro La Fenice, Sale Apollinee

LIDO

6 gennaio CORSA DEA BEFANA – Malamocco Alberoni

7 gennaio Concerto dell’Epifania – Chiesa di Sant’Antonio al Lido – ore 16.30

MESTRE

Ore 15.30-17.30 – Piazza Ferretto, via Poerio, Largo Divisione Julia, via Mestrina e via Palazzo, a cura di Barbamoccolo

LA BEFANA VIEN IN CITTÀ Una insolita e moderna Befana a cavallo non della sua solita scopa scorrazzerà per le vie regalando le sempre gradite caramelle.



Ore 15.30-17.30 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo Un folletto della Befana e due Befanine carine aiuteranno i bambini a creare degli acchiappasogni della Befana da appendere poi a casa.

Ore 15.30-17.30 – Piazza Ferretto, a cura di Barbamoccolo "Arriva il Conte Von Tok" con la sua eleganza, la sua vecchia radio e le sue valigie da cui tirerà fuori oggetti strani a non finire, per sorprendere chi gli sta di fronte.

dalle 14.00 alle 19.00, a cura di VivaPiraghetto

“Befana Piraghetto”, corsa podistica non competitiva con partenza ed arrivo al parco e percorso che si snoderà tra le vie della città in collaborazione con Nordic Walking Italy Mestre e concerto di inaugurazione del “Parco Armonico”

ZELARINO

Pirola Parola e consegna della calze al bambini

Campo parrocchiale di Zelarino ore 16.00

FAVARO

1^ Festa della Befana interparrocchiale

inizio festa ore 15.00

Accensione Falò ore 17.00

Patronato S. Andrea (Chiesa S. Andrea Apostolo) - Favaro

CAMPALTO

Festa dell’Epifania - Ore 17.30 - Chiesa S. Benedetto

Torneo di Scacchi della Befana - dalle ore 13.00 alle ore 19.30 ex Scuola Gramsci piazzale Zendrini

TESSERA

Pirola Parola

Messa Chiesa S. Maria Assunta ore 18.00

a seguire fiaccolata di dieci persone fino a Forte Bazzera

ore 19.00 Falò con pinza e vin brulè

DESE

Epifania 2018

Ore 17.30

Presso il campo della Chiesa Natività di Maria

MARGHERA

Festa della Befana 2018

Parrocchia Gesù lavoratore, in collaborazione con il Gruppo sportivo "Sgrafamasegni"

CATENE

Epifania al Parco Catene – tradizionale falò della Befana “Piroea Paroea” distribuzione calze per i più piccoli, mercatini e pista di pattinaggio su ghiaccio.

Per altre informazioni: www.veneziaunica.it