Ermal Meta raddoppia: dopo il sold out, nuova data al Teatro Goldoni di Venezia

Ermal Meta raddoppia: a grande richiesta, il cantautore e polistrumentista si esibirà con i Gnu Quartet al Teatro Goldoni di Venezia anche l'11 marzo 2019 dopo che i biglietti per la data del 12 marzo sono andati esauriti in prevendita. Sono queste gli unici concerti per il Veneto del tour acustico nei teatri italiani di Ermal Meta.

Il concerto

Un viaggio musicale inedito: assieme al quartetto di musicisti presenterà le sue canzoni con nuovi ed esclusivi abiti da sera, cuciti su misura da nuovi arrangiamenti per viola, violino, violoncello e flauto, che entreranno in “punta di fioretto” nell’incantevole cornice del Teatro Goldoni. «Questo sarà un altro viaggio insieme, - ha spiegato Ermal Meta - una chitarra, un pianoforte, un quartetto di musicisti meravigliosi come GnuQuartet e una voce: la nostra».

Biglietti

Biglietti disponibili su TicketOne e alla biglietteria del teatro apartire da giovedì 15 novembre 2018. Info tel. 041.2402011.