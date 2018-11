Ermal Meta al teatro Goldoni di Venezia, unica data in Veneto

Il Teatro Goldoni di Venezia sarà la prestigiosa cornice che il 12 marzo 2019 (ore 21.00) ospiterà l’unica data per il Veneto del nuovo tour nei teatri di Ermal Meta. Accompagnato da Gnu Quartet, il cantautore e polistrumentista intraprenderà un viaggio musicale inedito che toccherà i teatri più belli d’Italia: assieme al quartetto di musicisti presenterà le sue canzoni con nuovi ed esclusivi abiti da sera, cuciti su misura da nuovi arrangiamenti per viola, violino, violoncello e flauto, che entreranno in “punta di fioretto” sul palcoscenico del Teatro Goldoni.

“Questo sarà un altro viaggio insieme – ha spiegato Ermal Meta -: una chitarra, un pianoforte, un quartetto di musicisti meravigliosi come Gnu Quartet e una voce: la nostra”. A grande richiesta, i biglietti per il concerto di Venezia sono già in vendita nei circuiti Ticketone e da martedì 23 ottobre anche alla biglietteria del Teatro Goldoni. Info tel. 041.2402011

ERMAL META È reduce da un 2018 di grande successo, con i sold out del Non Abbiamo Armi Tour, celebrato con il Disco di Platino per l’album Non Abbiamo Armi e con l’Oro per il singolo Dall’Alba al Tramonto (che segue il Platino per Non Mi Avete Fatto Niente). Un tour che, con 100.000 spettatori, ha toccato, tra gli altri, Foro Italico di Roma, Real Belvedere di Caserta, Piazza Santissima Annunziata a Firenze, Castello Scaligero di Villafranca (VR), Villa Manin in provincia di Udine l’Abbazia di San Galgano a Chiusdino (SI). E ancora, l’Anfiteatro di Tharros in Sardegna e il Teatro Antico di Taormina. Questo il fil rouge che unisce la musica dal vivo di Ermal Meta, in qualsiasi versione la si ascolti: la bellezza… colei che ci salverà.

GNU QUARTET Quartetto di genere alternative / indie e pop composto da Stefano Cabrera al violoncello, Francesca Rapetti alflauto, Roberto Izzo al violino e Raffaele Rebaudengo alla viola. La formazione ha già collaborato con diversi cantanti italiani, tra cui Gino Paoli, Simone Cristicchi, Dolcenera e Niccolò Fabi, ed è stata a Sanremo 2011, accompagnando l'esibizione dei La Crus nella serata dei duetti.