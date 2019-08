Ernest Hemingway tra le lagune venete e Cuba: lo spettacolo di scena al Faro di Bibione

Ernest Hemingway con il Veneto, ma soprattutto con Venezia ed il suo territorio ha sempre avuto un rapporto speciale. Lo scrittore statunitense Premio Nobel, ambulanziere e corrispondente dall’Italia durante la Grande guerra sulle rive del fiume Piave, anche nel dopo guerra tornò in Veneto. E fu proprio una ragazza conosciuta a San Michele al Tagliamento a diventare la sua musa e l'ispirazione per alcuni suoi capolavori per quasi un decennio. “Hemingway-Tra le lagune venete e Cuba” è lo spettacolo che la compagnia “Teatro dei Pazzi”

porterà giovedì 22 agosto alle 21 nel sito suggestivo del Faro di Bibione.

L’assessore alla cultura del Comune di San Michele al Tagliamento Elena De Bortoli ha commentato: “Prosegue con successo la rassegna “Teatro nelle frazioni” che permette di valorizzare una volta in più le bellezze del nostro splendido territorio. Quest’anno con l’aggiunta dell’appuntamento al faro, si intende sottolineare ancora una volta il legame tra Hemingway, il fiume, il mare, che al faro mescolano le loro acque e le amicizie dello scrittore con i personaggi del nostro territorio”.