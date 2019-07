Estate in città: all'M9 le iniziative per adulti e bambini

La Casa del Volontariato del Comune di Venezia offre occasioni di svago e sollievo per bambini e adulti che passano le vacanze in città: martedì 9, 16 e 23 luglio, a partire dalle ore 17, nel chiostro dell’M9, si terranno tre pomeriggi di racconti, giochi e laboratori, organizzati in collaborazione delle associazioni “Il Castello” ed “Essere Insieme”, nonché di alcuni esercizi commerciali.

Si potranno ascoltare storie dall'Italia e dal mondo e inventarne di nuove storie, partecipare a giochi e costruzioni, infarinarsi le mani e imparare a fare la pasta in casa, rinfrescarsi con un buon gelato.

L'evento è gratuito e a libero accesso.