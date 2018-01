Carnevale di Venezia 2018, tutti gli eventi in laguna e terraferma da non perdere

Archiviati i festeggiamenti di Natale e Capodanno, è già tempo di entrare in pieno clima carnevalesco. Uno degli appuntamenti più attesi a Venezia, con la celebre kermesse che ogni anno veicola turisti e "occhi" da ogni parte del mondo, ma anche un evento molto sentito in terraferma, in tutta la provincia. Le possibilità di festeggiare il Carnevale 2018 non si limitano quindi alla laguna, ma sono diffusi a tutto il Veneziano. Vediamo di seguito tutti gli appuntamenti da non perdere.

La festa veneziana sull'acqua. Il Rio di Cannaregio si trasforma in un vero e proprio palcoscenico d’acqua con uno spettacolo che ogni anno incanta migliaia di spettatori, dove strutture galleggianti trasferiscono sull’acqua il tema del Carnevale (DETTAGLI).

Grand Opening del Carnevale, giorno due. Dopo lo spettacolo di inaugurazione di sabato 27 gennaio 2018, domenica 28 gennaio il corteo acqueo del Coordinamento Associazioni Remiere Voga alla Veneta mollerà gli ormeggi da Punta della Dogana lungo tutto il Canal Grande sino a raggiungere il popolare Rio di Cannaregio, dove sfilerà in un tripudio di pubblico assiepato sulle rive. Tutti gli spettacoli sono gratuiti (DETTAGLI).

Uno degli appuntamenti da non perdere del Carnevale di Venezia. La tradizionale "Festa delle Marie" parte da San Piero di Castello sabato 3 febbraio 2018 verso le 14.30, percorrerà via Garibaldi e Riva degli Schiavoni in uno scenografico corteo, e arriverà sul palco di Piazza San Marco attorno alle 16, dove avverrà la presentazione ufficiale al pubblico del Carnevale (DETTAGLI).

L’emozionante volo dell’Angelo del Carnevale apre ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale in Piazza San Marco. Accolta nell’affollato parterre dai gruppi delle rievocazioni storiche in costume, scioglierà la tensione dello svolo nell’abbraccio del Doge e del pubblico, elettrizzato dallo spettacolo scenografico che celebra sempre, anche sui network nazionali e internazionali, il Carnevale di Venezia (DETTAGLI).

La tradizionale "Festa delle Marie" ricorda l’omaggio che il Doge portava annualmente a dodici bellissime e umili fanciulle veneziane, dotandole munificamente per il matrimonio con i gioielli dogali. La Festa, un momento unico per ammirare i costumi della tradizione veneziana, si snoda su più giorni (DETTAGLI).

Appuntamenti ricorrenti

Il maestoso palazzo Ca’ Vendramin Calergi con le sue splendide sale rinascimentali è la preziosa location della cena ufficiale e del ballo del Carnevale di Venezia 2018. Qui visse il grande musicista Richard Wagner che tra quelle magiche sale compose il «Parsifal» (DETTAGLI).

I partecipanti sfilano in passerella, sfidandosi a colpi di costumi, maschere e parrucche nel doppio appuntamento giornaliero. Il concorso diventa ancora più ricco di emozioni, colori e sorprese: anche quest’anno sarà il pubblico a decidere i vincitori giornalieri, grazie ad un meccanismo di votazione ad eliminazione diretta, che coinvolgerà la piazza e i suoi ospiti e decreterà le maschere più belle delle sfilate (DETTAGLI).