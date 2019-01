Carnevale di Venezia 2019, tutti gli eventi in laguna e terraferma da non perdere

Archiviati i festeggiamenti di Natale e Capodanno, è già tempo di entrare in pieno clima carnevalesco. Uno degli appuntamenti più attesi a Venezia, con la celebre kermesse che ogni anno veicola turisti e "occhi" da ogni parte del mondo, ma anche un evento molto sentito in terraferma. Le possibilità di festeggiare il Carnevale 2019 non si limitano quindi alla laguna, ma sono diffusi a tutto il Veneziano. Si comincia sabato 16 febbraio, ecco di seguito tutti gli appuntamenti da non perdere.

17 febbraio

La festa di tutti i veneziani che inaugura il Carnevale, dedicata a cittadini e ospiti della città lagunare, quest’anno raddoppia con un duplice appuntamento sulle fondamenta di Cannaregio ( DETTAGLI ).

23 febbraio

La tradizionale “Festa delle Marie” parte da San Piero di Castello verso le 14.30 di sabato 23 febbraio 2019, percorrerà via Garibaldi e Riva degli Schiavoni in uno scenografico corteo, e arriverà sul palco di Piazza San Marco attorno alle 16, dove avverrà la presentazione ufficiale al pubblico del Carnevale ( DETTAGLI ).

24 febbraio

L’emozionante volo dell’Angelo del Carnevale apre ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale in Piazza San Marco. L'appuntamento è per domenica 24 febbraio 2019 ( DETTAGLI ).

3 marzo