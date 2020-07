L'estate di San Donà tra cinema all'aperto, teatro, musica e danza: il programma

Nonostante il periodo segnato dall'emergenza sanitaria non si ferma la macchina degli eventi estivi a San Donà di Piave. La rassegna di quest'anno spazierà tra eventi di teatro con varie formule, parole, danza, musica, oltre alle proiezioni di cinema all'aperto che già avevano riscosso un ottimo successo lo scorso anno. La cultura riparte dalla piazza per reincontrare la gente e per questo il cuore degli eventi sarà rappresentato proprio da Piazza Indipendenza. Si parte sabato 11 luglio 2020. Tutti gli spettacoli, con iniziano alle 21 e sono a ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili (200 in tutto). Sarà sempre obbligatoria la prenotazione al seguente indirizzo: prenotazioni.eventi@sandonadipiave.net. È inoltre obbligatoria la mascherina per l'accesso all'area degli eventi.

Teatro in piazza

Per la rassegna di teatro in piazza: il programma si aprirà sabato 11 Luglio con il Teatrino della Neve che porterà in scena “Homo Ridens” fra testi di Guareschi, Manzoni, Charms e musiche di Jannacci, Gaber, De André, Celentano, Capossela. Domenica 19 luglio si prosegue con Satiro Teatro e Gigi Mardegan che porterà in scena “L'Abecedario comico dei Veneti”. Il Teatro delle Arance insieme a Giovanna Digito sarà invece in scena Domenica 26 luglio con uno spettacolo sul tema del “tempo”. Il 1 Agosto sarà invece la volta di Zelda Teatro con Filippo Tognazzo accompagnato dalla voce e dalla fisarmonica di Francesca Gallo: accompagneranno il pubblico in un percorso attraverso la letteratura e la musica di tradizione orale veneta.

Sabato 9 agosto Giuliano Bozzo del Gruppo Teatrale Amici di Cesco porterà in scena “I racconti di Arnaldo” tra parole e musica. Venerdì 14 agosto arriva invece il teatro-danza del Teatro dei Pazzi e lo spettacolo “The Greatest”. Gli eventi proseguono domenica 16 agosto da “Un frack e na sporta” fra teatro e musica con i Tiratirache. Domenica 23 agosto sul paco sarà invece la commedia “L'incantesimo delle Arance” del Teatro delle Arance. Domenica 30 agosto Marco Zoppello e Michele Mori di Stivalaccio Teatro, chiuderanno la rassegna con l'evento “Non è successo niente”, dall'omonimo blog di successo.

Cinema all'aperto

Le proiezioni di cinema all'aperto inizieranno invece dal 21 luglio e si svolgeranno ogni martedì, fino al 25 agosto, in Piazza Indipendenza. Il 21 apre la rassegna “Tutto il mio folle amore” di Gabriele Salvatores, con Claudio Santamaria, Valeria Golino e Diego Abantuono. Seuguiranno il 28 luglio “1917” film storico di Sam Mendes sul tema della Grande Guerra e quindi, il 4 agosto, il flm di animazione per bambini “Tappo – cucciolo in un mare di guai”. Martedì 11 agosto sarà invece la voce di “Odio l'estate” con Aldo, Giovanni e Giacomo, cui seguirà il 18 agosto “Cattive acque” di Todd Haynes. Chiuderà la rassegna, martedì 25 agosto, “Qualcosa di meraviglioso” di PF. Martin-Laval, con G. Depardieu. Ingresso: euro 3; gratuito per bambini fino ai 4 anni. È obbligatoria la prenotazione: Tel. 346-3128226 dalle 9.00 alle 15.00 / www.targetdue.it .

Patto d'Amistà