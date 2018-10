Halloween 2018, eventi a Venezia e provincia

Anche quest'anno la notte più terrificante dell'anno la farà da padrona nel territorio di Venezia e provincia. Moltissimi gli eventi in programma per la notte di Halloween, il 31 ottobre 2018. Tra feste a tema, eventi terrificanti e appuntamenti pensati per i più piccini. E voi, che farete? Se ancora non ne avete idea, ecco qualche spunto interessante!

Halloween al centro sociale Rivolta si festeggia con il dj set del fondatore ed ex membro dei The Prodigy Leeroy Thronhill. L'appuntamento è per il 31 ottobre 2018, a partire dalle 21. Non sono previste prevendite. Opening act sarà affidato a dj Octopus, mentre l'aftershow sarà nelle mani di The Analogue Cops ft. Lucretio & Marieu ( DETTAGLI ).

Dopo essersi confermata il centro degli eventi più glamour durante i giorni della Mostra del Cinema di Venezia, Palazzina Grassi torna protagonista della nightlife veneziana con un esclusivo format per celebrare la notte di Halloween ( DETTAGLI ).

Streghe, fantasmi, mostri e vampiri: appuntamento il 31 ottobre 2018 all’Hotel Carlton on the Grand Canal di Venezia per la più oscura e macabra festa dell’anno. L'appuntamento, ovviamente, è con la festa di Halloween ( DETTAGLI ).

Nella lunga notte di Halloween il Ca' Nigra di Venezia offrirà, in un affascinante atmosfera di mistero, un'imperdibile e terrificante serata, all'insegna di horror, buona musica dal vivo e prelibatezze. Ingresso solo su prenotazione ( DETTAGLI ).

Trascorri la notte più tenebrosa dell'anno allo Skyline Rooftop Bar e immergiti nell'atmosfera veneziana per un esclusivo party di Halloween. L'appuntamento è per il 31 ottobre 2018 ( DETTAGLI ).

Strictly Halloween Special Edition. Tutto pronto al Tag Club di Mestre per festeggiare la notte più terrificante dell'anno: l'appuntamento è per mercoledì 31 ottobre 2018, a partire dale 23 ( DETTAGLI ).

All'interno dello storico ex cinema e teatro, nel cuore della città, a pochi metri da Piazza San Marco. L'evento di Halloween a Venezia è Private Party. L'appuntamento è per mercoledì 31 ottobre 2018, a partire dalle 23 ( DETTAGLI ).