Musilestate 2019: tre mesi di eventi tra capoluogo e frazioni

Estate all'insegna degli eventi quella in arrivo a Musile di Piave. In questi giorni è stato definito dall'amministrazione comunale il calendario ufficiale degli appuntamenti tra capoluogo e frazioni. La rassegna è organizzata dal Comune con il contributo della Regione Veneto.

Giugno

Si inzia, per questo mese di giugno, sabato 15 alle ore 21 con "Danza sotto le stelle": una serata che vede protagonista la scuola locale Ouverture, un centro di formazione riconosciuto dalla Royal Academy di Londra. In caso di maltempo l'evento, che si svolge in piazza XVIII giugno, sarà rinviato a domenica 16. Venerdì 21 giugno, sempre nel capoluogo,alle 20, ci sarà la Festa della Musica con esibizioni live. L'indomani, sabato 22 giugno, è in programma una visita al centro di educazione ambientale "La Piave Vecchia" e una cena con la Pro Loco, con tanto di musica live sulle note di Battisti e Mogol. Martedì 25 giugno alle 21, infine, lo spettacolo circense con Daiana Orfei di fronte al Municipio.

«L'estate inizia con tanti eventi creati per passare delle belle serata in piazza, - spiega il sindaco di Musile di Piave, Silvia Susanna - all'insegna della musica e della cultura. Questi appuntamenti, assolutamente di qualità, sono studiati per accontentare le esigenze di tutta la popolazione, offrendo la possibilità di poter vivere il proprio paese anche nel corso delle serate estive».

Luglio

Il mese di luglio si apre con il concerto del coro Monteverdi New Voices, in piazza XVIII giugno, venerdì 5, a partire dalle 21. Mercoledì 10 luglio, in piazza Tito Acerbo a Croce, lo spettacolo teatrale "Nissun va al Monte", a cura della Compagnia Amici di Cesco. Sabato 20 luglio, in piazza XVIII giugno, ci sarà il concorso canoro "Vota le Voci" e martedì 23, in piazza della Chiesa a Millepertiche, alle 21.15, lo spettacolo teatrale "C'era Cenerentola", a cura dell'associazione Teatro delle Arance. Giovedì 25 luglio nel capoluogo alle 20.30 l'attesa sfilata di moda "Musile White Fashion".

Agosto

Il primo giorno di agosto, in piazza XVIII giugno alle 21, è in programma lo spettacolo di cabaret e comicità nostrana con gli Sformato Comico & Franco Fabrica. Mercoledì 7 agosto, sempre nel capoluogo, dalle 19, la manifestazione storico-folcloristica Patto Solenne d'Amistà, mentre sabato 10 agosto, alle 21, in piazza XVIII giugno, il concerto del gruppo Toys Planet Queen. Infine, sabato 31 agosto, nel cuore del capoluogo, il concerto musicale degli allievi della Scuola Comunale di Musica "C. Monteverdi". Inizio alle 21.