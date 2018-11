Natale 2018, gli eventi di Venezia e provincia

Sarà un Natale 2018 ricco. Ricco di eventi ed appuntamenti, un calendario fitto tra manifestazioni, mercatini e occasioni di divertirsi con l'approssimarsi del Natale e, più in generale, delle feste natalizie. Ce ne sarà per tutti i gusti, per ogni fascia d'età, per famiglie, adulti e bambini. Nessuno escluso. Di seguito tutti gli appuntamenti a Venezia e in tutto il territorio della Città Metropolitana.

Dall'1 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019, ritorna in piazza Mazzini e nel primo tratto di via Trentin lo Jesolo Christmas Village, con eleganti casette in legno bianco, abbellite da luci e decori, dove saranno esposti prodotti artigianali, oggetti e decorazioni Natalizie, dolci e prelibatezze di ogni genere. Jesolo Christmas Village è uno spazio dedicato alla fantasia, al gioco e alla tradizione; è un invito ad immergersi con gioia nel clima del Natale ( DETTAGLI ).

Il Natale 2018 e le festività fino all'Epifania si festeggiano in Piazza Ferretto, salotto buono della città di Mestre. Un programma ricco, dedicato a grandi e piccini. Con intrattenimento, concerti, spettacoli e cibo. Ecco il programma nel dettaglio ( DETTAGLI ).

Cavallino-Treporti per il Natale 2018 avrà una novità in via sperimentale: la Pro Loco per la prima volta ha organizzato il "Villaggio di Babbo Natale" in una tensostruttura riscaldata a ingresso gratuito a Cavallino, in area mercato ( DETTAGLI ).

Mercatini, concerti, spettacoli, sfilate di moda, saltimbanchi: è un programma ricco e variegato quello di "Natale con noi" a Marghera e Catene, la manifestazione promossa nell'ambito del calendario de "Le Città in Festa - Natale" ( DETTAGLI ).

Piste di vero ghiaccio, per il divertimento di tutti. Aperte tutti i giorni, con possibilità di noleggio pattini. A Mestre l'attrazione per grandi e piccini di queste festività di Natale 2018/2019 sarà allestita come di consueto in Piazza Ferretto, dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 ( DETTAGLI ).

A Villa Widmann è già tempo di Natale. La San Servolo Servizi, la società in house della Città metropolitana di Venezia, organizza per la prima volta nella nobile dimora della Riviera del Brenta, un ricco programma di appuntamenti dedicati a grandi e piccini. Un’iniziativa frutto della collaborazione con la Canaletto srl, la società che ha preso in gestione da qualche mese la caffetteria bar della villa settecentesca ( DETTAGLI ).