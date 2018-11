Sarà un Natale tutto luci e colori a Venezia, con 50 chilometri di luminarie in terraferma

Un calendario ricco e variegato, con oltre 300 eventi unici diffusi in tutto il territorio. Un programma che si promette di non lasciare nessuno con l'amaro in bocca quello de "Le Città in Festa - Natale 2018", che dall'1 dicembre e fino al 6 gennaio proporrà occasioni di intrattenimento in tutto il comune di Venezia.

Luminarie e alberi di Natale

Sarà un Natale pieno di luci e colori, grazie alle luminarie e alle decorazioni che vestiranno a festa sia il centro storico che la terraferma. A Venezia la cerimonia di accensione delle luminarie natalizie, dell’albero di Natale in Piazzetta San Marco e inaugurazione dell’installazione luminosa "Art Light Flags" di Mario Arlati sul campanile di San Marco sono in programma venerdì, apartire dalle 18. Oltre a Piazza San Marco, saranno inoltre illuminate calle XXII marzo e le arterie principali del Lido di Venezia. L’albero di Piazza San Marco, quest'anno, è una struttura di design in alluminio e sfere a ricordare le cupole della Basilica di San Marco, alta 12 metri, su una base d’oro a specchio. Altri alberi di Natale saranno addobbati nelle isole (3 al Lido, 4 a Pellestrina, 1 a Sant’Erasmo, 2 a Murano e 1 a Burano). In terraferma, invece, fino al 28 febbraio 50 chilometri di cavi illumineranno 20 chilometri di strade tra Mestre, Marghera, Gazzera, Zelarino, Favaro Veneto, Campalto, Cipressina, Carpenedo, Trivignano e Terraglio. Oltre una ventina gli alberi di Natale allestiti in varie zone della città.

Piste di pattinaggio e mercatini

Come di consueto saranno (o lo sono già) allestite le piste di pattinaggio, quattro a disposizione di bambini e adulti: a Marghera, in piazza Mercato, dal 24 novembre 2018 al 13 gennaio 2019; a Mestre, in piazza Ferretto, dal 2 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019; a Venezia, in Campo San Polo, dall’8 dicembre 2018 al 5 marzo 2019); al Lido di Venezia, dall’1 al 16 dicembre, nell’Isola del Natale al Parco 4 Fontane. Numerosi saranno anche i mercatini diffusi sul territorio. A Mestre, nello specifico, saranno posizionate 34 casette in totale: in Piazza Ferretto e via Poerio dall’1 al 28 dicembre 2018, in via Allegri dall’1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019. Da annotare anche gli appuntamenti al Parco Catene del 2 dicembre e l'Isola di Natale al Lido (1-16 dicembre).

Mar: «Quest'anno impegno aumentato»

«Il Comune di Venezia per le festività natalizie ha aumentato il suo impegno incrementando addobbi, luci e iniziative in tutto il territorio comunale - spiega Paola Mar, assessore al Turismo - A Mestre cresce il numero degli assi luminosi e degli alberi, oltre a quello delle casette presenti in piazza Ferretto che saranno 34. Marghera rappresenta la scommessa di quest’anno con il trasferimento della pista di ghiaccio e altre attività che animeranno i weekend da parco Catene a piazza Mercato e piazzale Rossarol. Su questo ricco palinsesto si inseriscono in tutte le municipalità iniziative diffuse dedicate a grandi e bambini con mercatini, spettacoli, concerti, mostre, corse podistiche, sfilate di moto e attività benefiche. Nella Città storica il cuore del Natale sarà, come da tradizione, piazza San Marco, che vedrà oltre al consueto albero luminoso, anche la presenza di una particolare installazione che proietterà sul campanile di San Marco un gioco di luci, facendolo diventare, mai come quest’anno, l’autentico 'paron de casa'. Un sincero ringraziamento lo dedico a tutti coloro che hanno collaborato per organizzare il Natale 2018».

Concerti di beneficenza

Non mancheranno inoltre le occasioni per un Natale solidale all’insegna della musica: sabato 8 dicembre, alle 18, al Teatro La Fenice, spazio a “Musica per le nostre montagne”, a cura di Bepi de Marzi, un evento di beneficenza per raccogliere fondi in favore delle comunità colpite dall’ondata di maltempo delle settimane scorse, e martedì 18 dicembre, dalle 21 al Teatro Malibran, il Concerto di Natale di Red Canzian con Orchestra Sinfonica, Trio Ritmico e Chiara Canzian a favore della Città della Speranza. Durante tutto il periodo festivo, inoltre, in Piazza Ferretto e nelle vie del centro di Mestre sono previsti animazione, concerti, spettacoli itineranti, banda e sfilate.