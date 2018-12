Weekend a Portogruaro, tutti gli eventi all'insegna del Natale

Prosegue la rassegna proposta da Fondazione Musicale Santa Cecilia in occasione degli eventi natalizi a Portogruaro: per la terza settimana del calendario natalizio il Comune ospita a Lugugnana “Quasi Otello” a cura della Compagnia de L’Una, lo spettacolo parodia della celebre opera di Shakespeare, diretto da Alida Miot che andrà in scena venerdì 14 dicembre alle 21 nella sala Teatro Papa Francesco. L’ingresso sarà libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L’iniziativa rientra nel progetto del Comune di Portogruaro di portare il teatro nelle frazioni, già avviato da tempo e ora al suo consolidamento. Lo spettacolo porterà sul palco alcuni attori della Compagnia La Guantiera accompagnati dai ragazzi e dagli operatori della Cooperativa Sociale Il Gabbiano-Il Pino.

Circo e giochi di magia

Sarà una giornata ricca di incontri quella di sabato 15 dicembre: per il terzo week-end di eventi natalizi nel Comune di Portogruaro, infatti, arriva il magico Circo di Daiana Orfei dedicato ai più piccoli. Alle 16 in Piazza Repubblica (in caso di maltempo all’interno del Palazzo Municipale) clown e giocolieri si esibiranno con giochi di magia e animazioni per i bambini ricchi di emozioni; tra le attrazioni ci saranno anche le speciali mascotte del Circo e Slinky, la molla gigante. Uno spettacolo tutto da scoprire all’insegna del divertimento e pieno di sorprese.

Prima, dalle 9.30 alle 12.30 di sabato 15, nel Centro Culturale – Palazzo Altan-Venanzio in via Seminario n. 29 l’associazione “Pazze per le pezze” insieme alla Biblioteca Comunale cureranno l’evento “La cena di Natale”, un laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni. Durante la mattinata i partecipanti ascolteranno la storia di Cesarina la tacchina impegnata a escogitare un modo per non finire in pentola, tratta dal libro “La cena di Natale” di Dargent Daniel; al termine della lettura, poi, realizzeranno con la stoffa la tovaglietta di Natale illustrata con particolari della favola. Per l’incontro è obbligatoria la prenotazione.

Concerto di Natale

Dopo una prima giornata dedicata ai più piccini, alle 20.30 nel Duomo di Sant’Andrea Apostolo di Portogruaro ci sarà il concerto “Natale con noi”, organizzato dall’associazione “Noi della Parrocchia di Sant’Andrea di Portogruaro”. Per la speciale occasione parteciperanno il coro Città di Pordenone, il coro SinIN di Pordenone, il coro Sant’Andrea e Noincanto di Portogruaro. Infine all’interno della rassegna natalizia “Il teatro delle Feste” organizzato dalla Fondazione Santa Cecilia, dopo i tre eventi già proposti nelle frazioni di Portogruaro dal primo dicembre, la Cantina Torre Maschia di Mazzolada ospiterà alle 21 lo spettacolo “Xe tutta colpa dei citrulli”, scritto e diretto da Alida Miot, in cui gli attori delle compagnie teatrali La Guantiera e Viaggiare finiranno tutti in pretura.

Concerto e intrattenimento

Domenica 16 dicembre, nel pomeriggio, sono previste due importanti attività: dalle 14 alle 18 presso l’Oratorio Pio X, in Via degli Spalti, un concerto a ingresso libero organizzato da AMVO onlus e Associazione Culturale Roksolana. Alle 14:30, presso il Centro Culturale - Palazzo Altan-Venanzio, si terrà “La cena di Natale: lettura e laboratorio con Cesarina la tacchina, insieme all’Associazione “Pazze per le pezze”, per bambini dai 6 ai 12 anni. Alle 16, in Sala Consiliare, avverrà la consegna del Premio Solidarietà. Alle 16.30 una lettura animata e teatralizzata per bambini anche a Summaga, presso l’Oratorio parrocchiale. La sera, presso la Chiesa parrocchiale di Lison, si terrà il 10° Concerto di Natale con la partecipazione del Coro Santa Margherita di Villanova di Fossalta iniziativa a scopo benefico a sostegno dell’Associazione Sogni onlus.