Esilio, memoria e diritti umani: a settembre un programma ricco di eventi

La collaborazione tra il Center for the Humanities and Social Change dell’Università Ca' Foscari e la mostra “psalm” di Edmund de Waal, che si tiene presso l’Ateneo Veneto, culmina nel mese di settembre in un ricco programma di incontri pubblici con grandi scrittori e studiosi le cui opere intrecciano i temi dell'esilio, della memoria e dei diritti umani.

Si comincia con il giurista Phillipe Sands (in conversazione con Sara De Vido) che racconta con “Writing Memory and Human Rights” la vicenda personale ed intellettuale degli uomini che coniarono i concetti di crimini di guerra e di genocidio all'ombra del processo di Norimberga dopo essere stati vittime delle persecuzioni naziste.

Si prosegue con Daniel Mendelsohn (in conversazione con Pietro Del Soldà) che racconta la figura archetipica dell'esule per eccellenza, Ulisse, ne La mia Odissea, libro che mescola l'amore per i classici con riflessioni personali sul rapporto tra padri e figli. André Aciman (in conversazione con Igiaba Scego) riflette sull'esilio, vissuto dalla sua famiglia ebraica costretta a lasciare l'Egitto della sua infanzia, a partire dei suoi romanzi e saggi.

Tre incontri che fanno da preludio a un ricchissimo simposio internazionale The Library of Memory tra il 18 e il 20 settembre che vedrà una ventina di scrittori e studiosi riflettere sul libro come forma di memoria collettiva, sulla perdurante questione della memoria della Shoah con vari omaggi a Primo Levi nel centenario della nascita, e sul contributo della Venezia ebraica alla storia della stampa.

L'atto conclusivo sarà un dialogo molto speciale tra Edmund de Waal e il pluripremiato scrittore israeliano David Grossman all’Auditorium S.Margherita. Il mese si concluderà con altri eventi significativi, tra cui il simposio Storie di esilio e di successo: greco e greci a Venezia, uno spettacolo di Tiziano Scarpa, un incontro con Frank Westerman in collaborazione con il programma Waterlines, e una conversazione di Lorenzo Calvelli e Matthew Kneale sull'esilio nell'antica Roma.

Nella seconda metà del mese il Centro accoglierà come artista in residenza la celebre scrittrice per l'infanzia Mary Hoffman, che scriverà un'opera ispirata alla mostra di de Waal. Per la maggioranza degli eventi è necessaria la prenotazione.

I dettagli del programma su psalmvenice.org e su hscif.org/venice-events/

Di seguito il programma completo di settembre.

Cultural Programme – September 2019

5 September, 5.30 p.m.

Writing Memory and Human Rights

Philippe Sands in conversation with Sara De Vido

Ca’ Bottacin, Dorsoduro 3911

The event is in English

Free event. No booking required

9 September, 5.30pm

An Odyssey. Daniel Mendelsohn interviewed by Pietro Del Soldà

Aula Baratto, Ca’ Foscari, Dorsoduro 3246

The event is in English. Italian translation available

Free event. No booking required.

11 September,5.30 p.m.

André Aciman: Reflections on Elsewhere (with Igiaba Scego)

Ateneo Veneto (Sala Tommaseo)

Campo San Fantin, San Marco 1897

The event is in Italian

Free event. No booking required

15 September

11.30a.m.-3.00 p.m.

European Day of Jewish Culture: ‘Dreams’

Guided tour of psalm with the Jewish Museum staff

11.30 a.m. Ita/Eng

3 p.m. Ita/Eng

Jewish Museum, Campo del Ghetto Nuovo

Free event. Booking essential: prenotazioni.mev@coopculture.it

In collaboration with Coopculture

18-20 September

The Library of Memory – International Symposium

18 September 6.00 p.m.

Marc-Alain Ouaknin: Venise, le Talmud, le Carnaval et les confetti/Venice, the Talmud, Carnival and the confetti/Venezia, il Talmud, il carnevale e i coriandoli

Presented by/introduce Giuseppe Balzano

Ateneo Veneto (Sala Tommaseo)

Campo San Fantin, San Marco 1897

The event is in French, Italian and English translation available

Free event. No booking required

In collaboration with Beit Venezia

19 September, 9.15 a.m. – 6 p.m.

Ateneo Veneto (Sala Tommaseo)

Campo San Fantin, San Marco 1897

With: Edmund de Waal, Mehnaz Afridi, Alessandro Bertoni, Tom Cartelli, John Champagne, Marc Epstein, Yoel Finkelman, Eva Hoffman, Mary Hoffman, Jacqueline Nicholls, Fania Oz-Salzberger, Dorit Raines, Bill Sherman, Gretchen Starr Le Beau

20 September, 9.15 a.m. – 1 p.m.

Ateneo Veneto (Sala Tommaseo)

Campo San Fantin, San Marco 1897

With: Murray Baumgarten, Margaret Brose, Simon Levis Sullam, Daniel Vogelmann, Yigal Zalmona

20 September, 4 p.m. – 6 p.m.

David Grossman and Edmund de Waal in conversation

Auditorium Santa Margherita, Dorsoduro 3689

The event is in English, Italian translation available

Free event. Booking essential: bookings@psalmvenice.org

In collaboration with Beit Venezia, National Library of Israel, Mishkenot Shaananim, Jewish Museum of Venice

23 September, 4.00 p.m.

Storie di esilio e di successo: greco e greci a Venezia.

With Caterina Carpinato, Margherita Losacco, Kostantinos Staikos, Marco Vigevani, Niccolò Zorzi

Ateneo Veneto (Sala Tommaseo)

Campo San Fantin, San Marco 1897

The event is in Italian

Free event. No booking required

In collaboration with the Department of Humanities at Ca’ Foscari University of Venice

24 September, 6.00 p.m.

Dove vai quando sei fuori di te, with Debora Petrina (piano, voice) and Tiziano Scarpa(metric voice)

Ateneo Veneto (Aula Magna)

Campo San Fantin, San Marco 1897

The event is in Italian

Free event. Booking essential: bookings@psalmvenice.org

25 September, 6.00 p.m.

Ararat and Beyond: Frank Westerman

Ateneo Veneto (Sala Tommaseo)

Campo San Fantin, San Marco 1897

The event is in English

Free event. No booking required

In collaboration with: Waterlines, Collegio Internazionale Ca’ Foscari, Fondazione Venezia, San Servolo Servizi Metropolitani

26 September, 5.30 p.m.

Exile in Ancient Rome: Matthew Kneale in conversation with Lorenzo Calvelli

Ca’ Bottacin, Dorsoduro 3911

The event is in English

Free event. No booking required